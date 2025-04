Reacția lui Mehmet Topal, după ce Petrolul a obținut un punct cu Hermannstadt în urma unui gol marcat în prelungiri: „Era important să nu pierdem”

Petrolul a avut ocazia de a urca pe primul loc în play-out-ul SuperLigii României, însă gruparea antrenată de Mehmet Topal a fost egalată în prelungiri de Hermannstadt. pentru ca „găzarii” să securizeze victoria.

Mehmet Topal: „Am arătat caracter”

Petrolul Ploiești a ajuns la trei meciuri consecutive fără înfrângere în play-out-ul SuperLigii României. Gruparea antrenată de Mehmet Topal , dar putea cu ușurință să ia toate cele trei puncte.

Gicu Grozav a deschis scorul cu un gol norocos în minutul 36 al partidei, dar ploieștenii nu au mai găsit de atunci drumul spre gol, în ciuda faptului că au mai avut câteva ocazii importante.

, înscris în primul minut de prelungire. Elevii lui Marius Măldărășanu au avut chiar șansa victoriei, dar Buș a șutat violent în bară.

La finalul partidei, Mehmet Topal nu s-a arătat dezamăgit de rezultat, ba chiar și-a felicitat jucătorii pentru evoluție și pentru faptul că au rezistat în condițiile date de joc.

„În primul rând, vreau să felicit jucătorii mei. Am avut o atitudine bună, am luptat, nu a fost un meci ușor, dar am arătat că suntem pe drumul cel bun. Felicit jucătorii mei, dar și suporterii care au fost alături de noi pe o vreme deloc prielnică.

E important și un punct în deplasare, am arătat caracter. (n. r. golul lui Ianis Stoica) A fost o lovitură bună și a fost o fază în care nu am reacționat și nu l-am blocat înainte de șut, dar nu puteam face nimic mai departe.

Însă, repet, importantă a fost atitudinea jucătorilor mei. Lotul nostru merită ce e mai bun. Noi știm ce facem si cum să luptăm pentru obiectivul nostru. Era important să nu pierdem azi (n.r. – vineri) și ne vom concentra acum pe meciurile viitoare”, a declarat Mehmet Topal la finalul partidei, potrivit .

Gicu Grozav, dezamăgit după Hermannstadt – Petrolul 1-1

„Un meci greu, știam că o să întâlnim o echipă foarte bună din play-out, dar am venit aici să luăm cele trei puncte. Am luptat, am reușit să marcăm, apoi am suferit până la final.

Din păcate pentru noi, am primit acel gol, de altfel foarte frumos. Ăsta e fotbalul, mergem mai departe și încercăm să acumulăm cât mai multe puncte. E o nemulțumire că am luat gol pe final, pentru că am avut câteva ocazii importante.

Știm să suferim dacă ne propunem acest lucru, toți o facem bine. În play-out e o muncă grea, din care trebuie să ieșim cu capul sus la fiecare meci. E o diferență foarte mică între echipe și va fi o luptă frumoasă până la final” a declarat Grozav pentru Digi Sport.