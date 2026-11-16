Sport

Reacția lui Meme Stoica după ce a auzit în direct ce a zis Gigi Becali: „Va reveni la FCSB pe măgăruș!”

Cristian Măciucă
16.11.2026 | 14:12
Reactia lui Meme Stoica dupa ce a auzit in direct ce a zis Gigi Becali Va reveni la FCSB pe magarus
EXCLUSIV FANATIK
Meme Stoica a auzit în direct declarațiile lui Gigi Becali: „Se va întoarce smerit la FCSB!” FOTO: Fanatik
Mihai Stoica a reacționat în direct la MM LA FANATIK după ce a auzit declarațiile făcute de Gigi Becali despre o posibilă revenire a sa la FCSB. Cuvintele latifundiarului din Pipera nu au rămas fără ecoul fostului
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Gigi Becali (68 de ani) a susținut o conferință de presă ad-hoc la Palatul din Aleea Alexandru. Patronul FCSB-ului a vorbit inclusiv despre despărțirea de Mihai Stoica, pe care îl așteaptă înapoi la echipă. Meme a auzit în direct la MM LA FANATIK și a comentat ceea ce a avut de spus patronul roș-albaștrilor.

Gigi Becali, mesaj neașteptat pentru Mihai Stoica: „O să vină înapoi pe măgăruș”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Mihai Stoica pleacă după 16 ani la FCSB. Patronul FCSB este convins că fostul oficial va reveni la echipă, însă a transmis că acest lucru se va întâmpla în alte condiții. „Meme e de-al nostru. Meme nu e de aruncat. Meme va veni înapoi, dar veni smerit și va veni pe alți cai, nu pe ăia nărăvași. O să vină pe măgăruș”, a declarat Gigi Becali.

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Replica neașteptată a fostului oficial de la roș-albaștri

Meme a ascultat în direct declarațiile lui Gigi Becali și a dat imedait replica, explicând inclusiv semnificația religioasă a cuvintelor folosite de Becali. „Asta e o chestie biblică. Toată lumea se aștepta ca Iisus Hristos să intre pe un cal și a intrat pe un asin. Unii poate consideră că m-a jignit, dar nu m-a jignit. Trimiterea e foarte clară. Se vorbește despre mine ca și cum nu aș exista. Eu am plecat acum pentru că asta am simțit. Nu știu ce o să simt mâine sau peste o lună sau peste un an. L-am auzit și pe Mitică Dragomir că nu mă dădea afară. Nu m-a dat nimeni afară.

Îmi place pilda asta. Dar cumva pilda asta îmi dă mândrie și mândria nu e bună. Am alte priorități acum. Obrăznicia nu are legătură cu smerenia. Smerenia e cel mai greu de dobândit. E o virtute.

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E cel mai greu de dobândit pentru că indiferent cum ar fi, tot timpul ai impresia că faci mai mult decât faci. E aproape imposibil să nu te lauzi. Mi-aș dori să pot să mă smeresc. Știu că e foarte complicat. Am lucrat la alte virtuți. Îmi place să cred că pe unele le-am dobândit, dar smernia, nu, nu am dobândit-o”, a fost replica lui Mihai Stoica, pe care a dat-o în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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