Reacția lui Mihai Stoica după ce FCSB a ratat două transferuri: ”Nu o să fim atât de idioți”

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FCSB caută soluții pentru întărirea lotului după un sezon în care a ratat surprinzător prezența în play-off. Deși patronul este dispus să bage mâna adânc în buzunar, MM Stoica a mărturisit motivele pentru care unele transferuri nu s-au realizat.

FCSB a ratat două transferuri, iar MM Stoica a venit cu detalii

Doi dintre jucătorii aflați pe lista de achiziții a ”roș-albaștrilor”, Stefan Pirgic de la Zeleznicar Pancevo și Anderson Ceara de la Csikszereda, nu vor mai ajunge sub comanda lui Marius Baciu. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a mărturisit că sumele cerute au fost mult prea mari.

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”Dacă oamenii dau 2.000.000, 2.500.000, nu știu ce, îți dai seama că nu ne batem cu ei. Au alte bugete. Cel cu care am discutat, Zvonko Milojkovic, mi-a zis că suntem acolo. Eu n-am de unde să știu. N-am discutat cu clubul direct.

E logic ca oamenii care au ceva de vânzare să nu se grăbească. Perioada e foarte lungă. Noi nu ne grăbim. Dacă ne-am fi grăbit, am fi avut și trei jucători deja. Nu o să fim atât de idioți să aruncăm cu banii.

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Anderson Ceara… azi a fost ultima zi în care oferta noastră era valabilă. Nu a fost acceptată, așa că nu mai e valabilă. Dacă e să discutăm, discutăm sub ceea ce am oferit până acum. Suma care a fost solicitată este exagerată și nu numai suma, dar și niște clauze fantasmagorice pe care le solicitau cei de la Csikszereda”, a declarat Mihai Stoica, la .

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Ce transferuri a ratat FCSB în această vară

Mijlocașul Stefan Prgic, ochit de Mihai Stoica în timpul vizitelor făcute în ultima lună în Serbia, a fost ofertat de FCSB. Chiar dacă agentul jucătorului anunțase că cele două părți sunt foarte aproape de a ajunge la o înțelegere, mutarea nu s-a mai realizat.

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În ultimul moment , iar fotbalistul a decis să dea curs acesteia. Presa din Serbia a anunțat că actele vor fi semnate în zilele următoare.

Atacantul brazilian Anderson Ceara a fost unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Csikszereda în sezonul recent încheiat, iar FCSB și-a dorit transferul său. Însă, .

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Un alt jucător pe care Gigi Becali a dorit să-l aducă la FCSB a fost fundașul central Kennedy Boateng, aflat la final de contract cu Dinamo. Însă, , acolo unde a primit nu mai puțin de 900.000 de euro la semnătură.

Câți jucători vrea să aducă Gigi Becali la FCSB

Nemulțumit de prestația echipei în sezonul precedent, când s-a ratat prezența în play-off și s-a obținut in extremis calificarea în Conference League, Gigi Becali a anunțat o vară fierbinte în care la FCSB.

”Sunt oameni care studiază tot, văd despre ce e vorba, 20, 30, 100, 1000 de jucători. Ei selectează trei, din trei aleg eu unul. Până acum mi-au arătat, am ales ceva, suntem în negocieri. O să vedem care e treaba. Normal că nu dau 10 milioane pe un jucător, nu? Echipa trebuie întărită. Am zis că transfer 6 jucători, nu 1-2, înseamnă că nu mai sunt mulțumit de ce se întâmplă.

Echipa trebuie schimbată din temelii. Dacă te bate Metaloglobus, dacă te bate Slobozia, ce pretenții mai ai? Trebuie să întărești echipa, egal mai merge, poate a fost ghinion, dar să te bată aceste echipe înseamnă că trebuie să schimbi din temelii. Din România nu ai ce să transferi, eu am încercat tot timpul, dar nu am ce să iau”, a spus Becali.