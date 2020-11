Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, susține că penalty-ul din care echipa sa a câștigat la Mediaș a fost unul corect dictat de către Sebastian Colțescu.

FCSB a condus cu 1-0 și 2-1 la Mediaș, dar a fost egalată de fiecare dată. În cele din urmă, roș-albaștrii s-au impus cu 3-2 după un penalty bizar dictat de centralul Sebastian Colțescu în minutul 89.

Colțescu a considerat că Octavian Popescu a fost faultat în careu de Butean, însă gazdele au protestat, iar după meci au reclamat inexistența contactului.

Mihai Stoica despre penalty-ul primit de FCSB: „E penalty”

Primele reacții din tabăra roș-albastră referitoare la faza incriminată de medieșeni au fost cea a jucătorilor și cea a antrenorului Toni Petrea, care au spus că nu au văzut ce s-a întâmplat și nu știu dacă a fost fault sau nu.

Mult mai vehement și categoric a fost managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, cel care susține că faultul este clar și că penalty-ul a fost corect dictat.

„Dacă e contact, e lovitură liberă. Dacă e în interiorul suprafeței de pedeapsă, e penalty. C-așa-i în fotbal. Seară bună!”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Medieșenii, susținuți și de Ion Crăciunescu, se revoltă: „E inadmisibil în halul ăsta”

Marcatorul primului gol al medieșenilor, Ronaldo Deaconu, a comentat și el după meci decizia lui Sebastian Colțescu și a fost extrem de vehement, susținând că echipei sale i s-a furat un punct de către arbitru.

„În seara asta ne-a fost furat un punct pentru că aşa penalty este imposibil să dai. Am văzut pe reluări, era doi metri de jucătorul nostru şi a dat cu piciorul în pământ şi a căzut. Este imposibil! Noi în prima repriză am avut acelaşi lucru, am scăpat pe contraatc, ne-a oprit. La ei nu a oprit, a continuat jocul şi a dat penalty, Este inadmisibil în halul ăsta”, a tunat Deaconu.

Aceeași părere a avut-o și Ion Crăciunescu. Fostul mare arbitru susține că nu este vorba despre un fault la faza cu pricina, însă i-a găsit circumstanțe atenuante lui Sebastian Colțescu.

”Mi se pare la un moment că nu există un contact, mi se pare că jucătorul de la FCSB calcă cu piciorul drept în exterior, îi sare brazda de pământ și cade. Nu mi se pare contact, se duce pe călcâi cu dreptul, ca să se sprijine în gazon, eu nu văd niciun contact. Se vedea dacă era pe gheată, dacă-l rașchetează ar fi căzut imediat.

Se vedea contactul, te poți păcăli ca arbitru la o fază ca asta, în rest Colțescu arbitrase foarte bine. Nu aș fi dat nici galben pentru simulare, deoarece jucătorul de la FCSB e incomodat de gazon”, a spus Crăciunescu.