Reacția lui Mircea Lucescu după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: „Ar fi trebuit să procedeze altfel”

Alexandru Mitriță a decis să se retragă de la echipa națională a României la vârsta de 30 de ani. , iar la scurt timp selecționerul Mircea Lucescu a analizat decizia acestuia.

Alex Mitriță, decizie radială! Atacantul s-a retras oficial de la echipa națională a României

Mitriță a ajuns în această vară în China și se simte de minune la Zhejiang Professional. Înscrie și pasează decisiv meci după meci. Totuși, acest transfer a venit cu o mare problemă: deplasările din Asia în România pentru meciurile echipei naționale.

Distanța uriașă l-a făcut pe Alex Mitriță să renunțe la convocările la prima reprezentativă. Fotbalistul a fost inclus pe lista lui Mircea Lucescu pentru partidele cu Cipru și Canada, însă a prins în total doar 17 minute pe teren.

Ce spune Mircea Lucescu despre retragerea lui Alex Mitriță de la națională

La doar câteva zile după ce s-a încheiat campania naționalei din luna septembrie, Alexandru Mitriță și-a anunțat fanii că nu va mai îmbrăca tricoul României. Fotbalistul i-a rugat pe suporteri să îi respecte decizia. Mircea Lucescu, selecționerul tricolorilor, a comentat alegerea acestuia.

„Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui. Ce-i drept, distanța din China e enormă, era un efort mare pe care îl făcea pentru a veni, probabil își dorește să aibă mai multă liniște și energie pentru clubul de acolo. Totuși, eu am crezut că el ar fi trebuit să procedeze altfel.

Nu, ce discuție să am? Eu anunțasem lotul, el era trecut pe listă. Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte. Nu acest lucru are importanță. A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joci la acest nivel. El a făcut o treabă bună cât timp eu am fost selecționer, dovadă că era convocat și pentru meciurile din octombrie”, a explicat Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu: La talentul pe care îl are, cred că ar fi putut să ajungă mult mai sus”

Selecționerul naționalei României a spus clar că nu a intrat în niciun fel de conflict cu Alexandru Mitriță. Totuși, antrenorul în vârstă de 80 de ani e de părere că fotbalistul putea ajunge mai sus în carieră.

„La talentul pe care îl are, cred că ar fi putut să ajungă mult mai sus, dar cu mai multă disponibilitate de a te sacrifica. Am avut o dată cu el un dialog, în care i-am reproșat că nu a făcut ceva anume, ca efort și poziționare, când nu avea mingea în posesie, iar el mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea.

Ce îți spun și ție: știi cât timp are mingea la picior un fotbalist care e pe teren tot meciul? Sub două minute. Restul de 88 de minute le joacă fără balon. În fine, eu cred că, una peste alta, el a avut o carieră bună.

Nici vorbă. Aceste lucruri au fost invenții. Dacă eu am explicat niște lucruri referitor la cum s-a apărat el la golul 3 al Canadei, nu înseamnă că avem un conflict. Repet, îmi pare rău că s-a retras și sper să nu ajungă să regrete. Și eu m-am retras de la echipa națională, dar apoi am fost convins de Federație să revin. Îi voi ține pumnii în continuare și sper să continue să aibă randament bun în China, să reușească să joace la fel de bine”, a mai spus Mircea Lucescu, conform .