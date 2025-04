Reacția lui Mircea Rednic după ce fanii arădeni i-au cerut demisia în timpul partidei cu Hermannstadt: „Nu las echipa la greu”

UTA are un parcurs dezastruos în meciurile disputate în deplasare în play-out. Dacă la Arad sunt neînvinși, elevii lui Mircea Rednic au trei înfrângeri consecutive pe teren străin, ultima în această rundă, . Tehnicianul a tras concluziile la final.

Ce a declarat Mircea Rednic după Hermannstadt – UTA 3-0

Cristian Neguț a deschis scorul pentru Hermannstadt în partida contra UTA-ei, iar arădenii au crezut că au egalat după doar un minut, însă reușita lui Valentin Costache a fost anulată pentru offside. , a înscris cel de-al doilea gol al sibienilor în minutul 43, iar Ianis Stoica a stabilit scorul final în prelungiri.

Mircea Rednic a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Era de așteptat, Hermannstadt e o echipă omogenă, care are calitate, joacă un fotbal frumos. La noi, ținând cont de situația care e, cu multe accidentări, mai ales la mijlocul terenului, de când s-a accidentat Mihai fac numai improvizații. Aici am pierdut jocul, la mijlocul terenului.

Am avut câteva situații de a înscrie, nu am făcut-o, ei pe două contraatacuri au înscris. Nu vreau să fiu negativ, suntem împreună, mai avem trei meciuri, trebuie să jucăm până la capăt, vreau altă reacție, sunt mulți jucători care sunt nemulțumiți că nu joacă, îmi place asta, dar când intră, nu fac diferența.

N-ai cum să fii mulțumit de o astfel de atitudine, să n-ai reacție. La pauză era 2-0, un scor la care dacă reușești să înscrii, se pot schimba multe. Dar nu ai cum să o faci când ești egoist și n-ai reacție. E nevoie de atitudine.

De asta sunt puțin supărat și pe căpitanii echipei, unul pentru străini și unul pentru români. În dreapta aveam românii, în stânga aveam străinii, le-am zis ‘Așa sunteți și în teren’”, a afirmat tehnicianul. Arădenii rămân pe locul 12 în clasament după acest rezultat, cu 24 de puncte, și ar putea să încheie etapa pe loc de baraj dacă FC Botoșani o învinge duminică pe Gloria Buzău.

Reacţia lui Mircea Rednic după ce fanii arădeni i-au cerut demisia: „Problema e la ultrași”

În minutul 70 al întâlnirii, unii dintre fanii arădeni prezenți pe stadion i-au cerut demisia lui Mircea Rednic, după care au părăsit arena. Tehnicianul a vorbit despre acest aspect, dar a analizat și problemele de la clubul arădean. „Nu vreau să intru… E dreptul lor să strige, unii au plecat, alții au rămas. Ultrașii, problema e aici, la ultrași. Nu las echipa la greu. A fost și bine, anul când s-au salvat, anul trecut am avut cea mai mare performanță din ultimii 50 de ani, așa sunt suporterii.

Au fost probleme la echipă, dar nu vreau să vorbesc despre ele, pentru că nu e o scuză. (n.r. financiare?) Au fost. Culmea e că și-au luat salariul săptămâna asta, au ceva întârzieri, dar cred că toată lumea are, sunt sigur că nici Sibiul nu e cu banii la zi. Dar, asta nu are nicio legătură cu prestația ta în teren, trebuie să fii profesionist. Din moment ce ai acceptat să vii în România, mai sunt și astfel de momente.

Campionatul e foarte strâns, dar nu are de ce să îmi fie teamă, eu cred în acești jucători, sper să se trezească. (n.r. lăsați impresia că la finalul campionatului veți pleca) Nu e adevărat. S-au făcut greșeli, poate nu a fost grupul pe care noi ni l-am dorit. Erau liste mari, dar jucătorii pe care i-am vrut nu au dorit să vină la noi. Și Căpușă a fost la noi în curte, dar nu am reușit să-i satisfacem doleanțele financiare, iar aici noi am pierdut. Mergem înainte”, a transmis Mircea Rednic.

Pentru „roș-albi” urmează o partidă pe teren propriu contra Petrolului, care se va disputa luni, 5 mai, de la ora 17:30. În penultima etapă, , iar UTA va încheia campionatul cu un duel la Arad împotriva Gloriei Buzău.