Reacția lui Mircea Rednic după UTA – Unirea Slobozia 3-4. Antrenorului i s-a cerut demisia în timpul meciului: „Simt o presiune foarte mare”

UTA Arad a pierdut împotriva Unirii Slobozia după ce . Mircea Rednic a rămas confuz și a mărturisit că nu mai înțelege ce se întâmplă la echipă.

Suporterii au cerut demisia lui Rednic

Etapa a 19-a a adus Unirea Slobozia pe stadionul Francisc Neuman, la Arad. Ialomițenii au deschis scorul după o lovitură de la colț în minutul 26, iar UTA a egalat până la pauză prin Valentin Costache, în minutul 45 +1.

ADVERTISEMENT

Startul reprizei a doua a început foarte bine pentru arădeni. Omondi a marcat pentru 2-1 în primele secunde după reluarea partidei. În doar 20 de minute, Slobozia a trecut în avantaj de 2 goluri prin reușitele lui Ibrian, Șerbănică și Vlăsceanu. În minutul 84 Omondi a reușit „dubla” și a crescut tensiunea sfârșitului de partidă, însă scorul final a rămas 3-4.

Mircea Rednic a declarat la finalul meciului că nu mai înțelege ce se întâmplă: „Mai sunt și meciuri de-astea. Astăzi a jucat aproape aceeași echipă care a fost și la meciul cu ”U” Cluj și asta nu înțeleg. Nu înțeleg diferența de abordare a meciurilor. Una la ”U” Cluj și alta aici.”, a spus Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

„Puriul” a comentat situația dintre echipă și suporteri care, în ultima vreme, nu este una foarte plăcută: „Eu și jucătorii mei simțim că există o presiune foarte mare asupra noastră când jucăm acasă. Suporterii nu sunt mulțumiți și de acolo această presiune. Am fost nevoit să folosesc a treia variantă de portar. Se mai întâmplă și la Mitrovic(n.r. greșeala de la golul doi). A greșit, e tânăr.Am luat două goluri din faze fixe, pe baza unor ezitări ale portarului.

E păcat că s-a greșit la 2-1, pe momentul nostru bun, am întors de la 0-1 la 2-1 și am mai avut două contraatacuri în început de repriză, iar apoi a venit acel gol din fază fixă. Am discutat cu jucătorii. Eu îmi asum, e responsabilitatea mea. Ceea ce le cer lor e să-și facă meseria de fotbaliști și să aibă mai multă încredere. Sunt momente în viață în care și publicul este împotriva ta.”, a comentat Rednic despre cauzele înfângerii din meciul cu Slobozia

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic și-a expus opinia despre scandările cu privire la demisia acestuia: „Nu prea am auzit ”Demisia!”, aici, la Arad. Asta e prima dată. Dar e normal. Jucătorii sunt crispați în urma acestei presiuni pentru că nu sunt cu mare experiență, nu au jucat la echipe cu presiune. La Arad e presiune.

Eu nu comentez și nu judec un suporter. Era cat pe ce să egalăm, dar asta e decizia lor (n.r – despre decizia suporterilor de a părăsi stadionul în minutul 75 la scorul 2-4). Mie îmi e ciudă că jucătorii nu au reacționat.

ADVERTISEMENT

Ne-au costat greșelile. Eu nu mai înțeleg dacă e mai bine să jucăm acasă sau în deplasare. Noi am pierdut mai multe acasă. Dacă ești fotbalist și aspiri să mergi la mai bine, trebuie să demonstrezi aici, ceea ce astăzi nu am făcut.”, a declarat Mircea Rednic

UTA traversează o formă slabă

În afară de excepția de la Cluj, împotriva ”Șepcilor Roșii”, arădenii au, în ultimele 6 meciuri disputate, doar două egaluri și patru înfrângeri. Atmosfera nu mai este una bună. Ultrașii nu mai vin la stadion, iar suporterii nu mai au încredere în jucători și Mircea Rednic. După ce părea că UTA a depășit pasa proastă prin care trece, după victoria cu ”U” Cluj, a venit semi-eșecul din cupă, împotriva divizionarei secunde Unirea Ungheni și înfrângerea de astăzi.

După rezultatul de egalitate din cupă .