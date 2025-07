Reacţia lui Mitică Dragomir după discursul dur al lui Rădoi la adresa lui Mihai Rotaru: “Îl dădea afară fără să îl mai întâlnească!”

După înfrângerea Universității Craiova din Sarajevo, Mirel Rădoi a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Mihai Rotaru, care dăduse câteva declarații inofensive în spațiul public. Mitică Dragomir a reacționat la cuvintele pe care antrenorul Universității i le-a adresat patronului.

ADVERTISEMENT

A greșit Mirel Rădoi în discursul său adresat lui Mihai Rotaru? Mitică Dragomir, verdict clar: „Antrenorii mai au și personalitate”

La cald, după înfrângerea cu 2-1 din Bosnia & Herțegovina, despre prestația echipei, deși ele au fost inofensive, fără să facă vreo aluzie la deciziile tactice ale antrenorului.

Antrenorul Universității Craiova a avut o reacție dură: „Văd că acum face și analize după meci”. Mitică Dragomir a comentat ieșirea necontrolată a tehnicianului, în cadrul emisiunii „Profețiile lui Don Mitică”, însă nu îl găsește vinovat:

ADVERTISEMENT

„Antrenorii mai au și ei personalitate și își mai spun punctul de vedere. Am văzut că Iancu a zis că l-ar fi dat afară imediat, (n.r. – Gigi Becali i-a zis să-l respecte pe cel care-l plătește și îi pune o pâine pe masă) Asta voiam să zic și eu, fără să fi văzut. Patronii pot decide orice, dar când găsești câte un antrenor care are și sânge în instalație, demnitate, forță intelectuală, îi mai dai și lui dreptate.

(n.r. – Păi și așa îi zici? Rotaru? Nici măcar domnul Rotaru) El a stat mult în străinătate și acolo nu se folosește asta cu «domnul». Ai văzut în America cum se zice, direct pe nume. Iancu îl dădea afară direct, fără se se întâlnească cu el măcar”, a declarat Mitică Dragomir, în cadrul emisiunii „Profețiile lui Don Mitică”.

ADVERTISEMENT

Ce declarase, de fapt, Mihai Rotaru despre jocul de la FK Sarajevo

Mihai Rotaru a exclamat „Slava Ukraini”, făcând referire la fotbaliștii Isenko, , și Romanchuk, unicul marcator al oltenilor, apoi și-a exprimat o simplă părere despre jocul prestat de echipa sa:

ADVERTISEMENT

„Nu, nu am fost la meci. Slava Ukraini! Am avut doi jucători din Ucraina care s-au prezentat bine azi. Nu știu dacă în primele 60 de minute au fost ei foarte buni sau am fost noi neconectați, dar nu cred asta. Cuvântul de ordine era și este în continuare calificare.

ADVERTISEMENT

Ar fi cea mai mare greșeală să discuți cu Mirel despre probleme tactice, nu se face așa ceva. În momentul ăla distrugi tot microclimatul. Toți jucătorii pe care i-a vrut i-am adus. Am adus prima sau a doua opțiune, maxim a treia. De pe liste scurte și foarte scurte. Am adus exact ce și-a dorit. El știa de dinainte de finalul campionatului trecut că va juca sistemul ăsta”, a fost declarația lui Mihai Rotaru de la finalul partidei.