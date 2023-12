Reacția lui Mititelu după anunțul „mondial” al lui Gigi Becali de la Fanatik SuperLiga. „Afirmații iresponsabile”

Adrian Mititelu a reacționat după ce Gigi Becali a declarat că i-a trimis echipa de start a FCSB cu două zile înainte de FCU Craiova 1948 – FCSB. Practic, patronul celor de la FCSB a mărturisit că nu a avut niciun interes ca echipa sa să câștige meciul cu Craiova, din contră.

Reacția lui Mititelu după anunțul „mondial” al lui Gigi Becali de la Fanatik SuperLiga

Lui Gigi Becali i-ar fi fost milă de Adrian Mititelu, patron din fotbal care nu l-a bătut niciodată de când investește la Craiova.. Așadar, într-un mesaj publicat pe Facebook, Adrian Mititelu a transmis că afirmațiile lui Gigi Becali sunt ”iresponsabile”.

ADVERTISEMENT

”AFIRMAȚII IRESPONSABILE! Formula de start a echiei FCSB putea fi anticipata de oricine își desfășoară activitatea în fotbalul românesc, chiar și o mare parte din suporteri întrezăreau cel puțin 9- 10 din jucătorii

Deoarece: 1) Compagno nu joaca împotriva FCU. 2) Coman suspendat 3) Olaru în toate meciurile din Cupa a început meciul ca rezervă. 4) Contextul în care FCSB dispută un meci foarte important în economia câștigării campionatului, duminică în deplasare la CFR.

ADVERTISEMENT

5) Convingerea clară fără echivoc că poate învinge FCU și fără jucătorii mai sus enumerați. 6) Costantino a anticipat echipa FCSB încă de luni, singura neconcordanță a fost poziția lui Băluță în teren”, a transmis patronul FCU Craiova 1948.

Mesajul lui Mititelu a fost comentat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA de către Horia Ivanovici și invitații săi. ”Gigi nu minte niciodată, i-a dat echipa. Bate câmpii Mititelu, încearcă el să se scoată. Două observații pentru domnul Mititelu, care se crede mai deștept ca toată lumea. 1. Mititelu nu spune aici că Gigi a mințit, deci nu spune negru pe alb, e clar că Gigi, bag mâna în foc că Gigi a spus adevărul. El crede că prazu acolo s-a inventat. 2 la mână, din echipă se știau, să fim serioși.

ADVERTISEMENT

Nu se știa. Gigi i-a dat echipa, da? Domnul Becali, facerea de bine…Scorul rămâne, dar putea să nu facă postarea asta, așa era omenește și fair play. Și-a făcut șmecheria, Mititelu tot el să iasă șmecher. Asta-i marea lui problemă, de asta nu o sa facă nimic și nu o să câștige niciodată nimic, acest orgoliu care sfidează tot. Îi spun lui Mititelu că nu va câștiga niciodată nimic, nu știe când să tacă. I-a făcut ăla un bine”, a transmis Horia Ivanovici.

Gigi Becali, anunț șoc în direct la FANATIK SUPERLIGA

Gigi Becali anunțase că i-a transmis lui Adrian Mititelu echipa de start a FCSB pentru meciul de Cupă cu FCU Craiova 1948, cu două zile înainte de meci. Mai mult, Gigi Becali a lăsat să se înțeleagă că l-a lăsat pe Mititelu să câștige, din milă. ”I-am spus echipa lui Mititelu. I-am spus echipa dinainte. ‘Uite, bă, asta este echipa’. M-a rugat prin Dan Idita. ‘Domne, roagă-l pe Gigi, poate îmi spune și mie echipa, poate pot și eu să-l bat’.

ADVERTISEMENT

Pe cuvântul meu de onoare. Am zis că o să fac o echipă ca să poată și el să mă bată o dată. Mi-era milă de el! 20 de ani în fotbal, bagi milioane de euro. Cel mai milă îmi e de Mititelu. Niciodată nu m-a bătut. I-am zis lui Dan Idita că o să fac o echipă ca să mă bată și Mititelu o dată în 20 de ani. Dan Idita era supărat. Eu mă bucur că el, săracul, a câștigat, am satisfacție”, a dezvăluit Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat)

Adrian Mititelu a răbufnit după mesajul lui Becali