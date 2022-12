Reacția lui Neluțu Varga după FCSB – CFR Cluj 0-1: „Suntem în grafic!”

Patronul CFR-ului nu a vrut să ofere multe declarații și s-a rezumat în a spune că echipa sa este în grafic pentru atingerea obiectivelor.

Reacția lui Neluțu Varga după FCSB – CFR Cluj 0-1

grăbit din stadion după finalul meciului dintre FCSB și CFR Cluj, fără să dorească să răspundă la întrebările reporterilor care îl așteptau.

Totuși, acesta s-a rezumat în a spune că echipa sa este în grafic: „Sărbători fericite, mulțumesc. Eu cred că suntem în grafic”.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Rangelo Janga în minutul 69, după o fază fixă la care Andrei Vlad reușise să respingă mingea.

Ciprian Deac nu s-a supărat pe Dan Petrescu că a fost schimbat

Ciprian Deac a fost în minutul 65, ieșind nervos de pe teren, dar acesta a explicat că nu a fost supărat pe Dan Petrescu: „Sunt supărat de fiecare dată când nu joc, dar nu pot să fiu supărat de antrenor.

El decide, iar dacă mă schimbă în minutul 5, eu sunt doar un simplu jucător, antrenorul decide cât joc, unde joc.

Am fost supărat doar că nu voi mai rămâne pe teren, nu pot să fiu supărat pe un antrenor ca Dan Petrescu. Așa a decis Mister, nu pot să fiu supărat.

Dacă e nevoie de mine două minute, atunci două minute joc, așa trebuie să gândească un jucător profesionist, antrenorul vede cel mai bine”.

„O primă repriză în care noi am încercat să facem pressing, știam că, dacă le dăm spații, vor pasa foarte mult între lunii, au jucători foarte periculoși unu-la-unu și am încercat să stăm mai aproape de ei și poate de aceea nu am reușit să ținem de minge.

Toți băieții s-au dăruit, au alergat foarte mult și s-a dovedit a nu știu câta oară că munca bate talentul. De-a lungul anilor, cred că două meciuri cu FCSB au fost mai spectaculoase.

În rest, au fost meciuri închise, meciuri de luptă între două echipă bune, car se bat an de an la campionat. Să nu vă așteptați la spectacol la fiecare meci”, a mai spus Ciprian Deac.