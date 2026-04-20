Reacția lui Nicolae Dică după ce Marcel Ciolacu l-a folosit pentru a-l demite pe Ilie Bolojan

Numele lui Nicolae Dică (45 de ani) a fost folosit recent de Marcel Ciolacu în campania celor de la PSD de demitere a premierului Ilie Bolojan. Mai exact, a fost adaptat îndemnul „Du-te, Dică, du-te”, devenit celebru în România cu începere din 2006, când fostul atacant a marcat acel gol memorabil în meciul Dinamo Kiev – FCSB 1-4 din grupele Champions League, și astfel s-a ajuns acum la „Du-te, Ilie, du-te”.

Ce a spus Nicolae Dică după ce Marcel Ciolacu i-a folosit numele pentru a-i cere demisia lui Ilie Bolojan

Întrebat , Dică nu a fost deloc deranjat de această alăturare. Ba chiar a comentat subiectul într-o notă de amuzament. „Important e să nu fie folosit când sunt eu antrenor la o echipă. Dar așa, nu am nicio problemă (n.r. râde). Important este că a rămas asta cu ‘Du-te, Dică!’. Am trecut de la fotbal la politică (n.r. râde)”, a spus Nicolae Dică în direct la

Nicolae Dică este în continuare liber de contract. Antrenorul a activat ultima dată la Concordia Chiajna, până în septembrie 2025. Recent, el a explicat că încă își dorește să fie pe banca tehnică. Pe de altă parte însă, a transmis și că nu exclude posibilitatea de a încerca la un moment dat și rolul de director sportiv. „Dacă nu se poate cu antrenoratul, e posibil să merg pe partea asta de director sportiv. Şi chiar am avut o ofertă în acest sens din prima ligă. Dar am spus că vreau să continui acum ca antrenor. Îmi doresc prea mult să reuşesc ca antrenor, să fiu mereu acolo în iarbă, să fiu cu jucătorii”,

Ce regrete are Nicolae Dică până în prezent ca antrenor

În urmă cu ceva timp, fostul tehnician de la FCSB, printre altele, a vorbit deschis despre cariera sa și a admis că nu este mulțumit de punctul în care a ajuns până acum: „Sută la sută nu sunt mulţumit (n.r. cu cariera de antrenor de până acum). Adică sunt mulţumit doar de prima parte, până la al doilea mandat la FCSB, când am calificat echipa în grupele europene după mulţi ani. După acea perioadă, nu sunt mulţumit. Îmi doream mai mult, dar consider că am învăţat din lucrurile care mi s-au întâmplat. E ok cum sunt acum, mai stau cu familia, dar fotbalul înseamnă totul pentru mine. Mi-a dat foarte multe şi nu pot să stau departe de acest fenomen. E ca un drog pentru mine.

Îmi reproşez că, în momentul în care am văzut că cineva nu mai avea încredere în mine – am bătut imediat palma şi am plecat. Poate ar fi trebuit să trec peste acest lucru şi să-mi văd de treabă în continuare. Dar nu sunt genul de persoană care să lucreze cu cineva care nu are încredere în mine. Aşa că am preferat să-mi văd de drum. Asta îmi reproşez, că am plecat, poate, prea repede în anumite momente”.