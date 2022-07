Reacţia lui Nicolae Dică după FCSB – FCU Craiova 1-1! De ce a făcut o schimbare în apărare la pauză: “Am avut probleme”

FCSB a mai făcut un pas greşit în SuperLiga, după , însă Nicolae Dică este încrezător după jocul arătat de jucătorii lui în ultimele minute ale meciului de pe Arena Naţională.

Ce a spus Nicolae Dică după FCSB – FCU Craiova 1-1: “Am pus presiune cum n-a mai făcut nimeni

Nicolae Dică a susţinut că prima repriză nu a fost una foarte bună pentru FCSB în meciul cu FCU Craiova. Antrenorul de 42 de ani a evidenţiat jocul din finalul meciului, când echipa a pus presiune.

“O primă repriză nu foarte bună. Nu ne-am închis în defensivă. Am recuperat mingi, dar am avut probleme pe unele contraatacturi, mai ales la Bauza. Şi-au creat câteva ocazii în prima repriză.

Nu am pus presiune pe adversari. La pauză i-am făcut să înţeleagă că vreau altceva. Am marcat după pauză, păcat că a venit acel 11 metri. În ultimele 10 minute am pus presiune pe ei, aşa vreau să aratae echipe mea.

Nu am văzut foarte bine faza pe teren (n.r. ). Am înţeles că l-a călcat. Noi am avut trei zile la dispoziţie şi am pus o presiune pe Craiova cum n-a mai făcut nimeni”, a spus Nicolae Dică.

De ce l-a schimbat pe Bouhenna cu Tamm la pauză

În startul reprizei a doua, Nicolae Dică a decis să-l scoată de pe teren pe Rachid Bouhenna, iar în locul acestuia l-a introdus pe Joonas Tamm, cel care a şi deschis scorul în minutul 48. La finalul meciului, antrenorul “roş-albaştrilor” a explicat motivul schimbării.

“Am schimbat un fundaş central la pauză pentru că am avut probleme în zona centrală. Am vrut să-i dau minute lui Bouhenna. Sper să ne calificăm în grupele Conference League, o să jucăm din trei în trei zile, aşa că am nevoie de toţi fundaşii centrali”.

Nicolae Dică a mai evidenţiat şi ce aspecte trebuie schimbate în jocul celor de la FCSB şi a declarat că îşi mai doreşte jucători de valoare în zona ofensivă.

“Trebuie să luăm lucrurile pozitive. Şi alte echipe s-au încurcat. Sper să punem la puncte greşelile pe care le facem pe fază defensivă. Echipa a avut reacţie. Avem nevoie de jucători de valoare de la mijlocul terenului în sus. Şi patronul vrea să mai aducem jucători”, a încheiat Nicolae Dică.