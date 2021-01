Reacția lui Petre Roman la aflarea veștii că fiica sa divorțează. Cum a încercat să-i salveze căsnicia

Vestea că fiica sa divorțează după șase ani de căsnicie nu i-a picat prea bine lui Petre Roman. Ba mai mult, pentru ca Oana să nu trebuiască să se ocupe singură de creșterea fetiței, fostul premier s-a fi implicat personal în încercarea de a-i convinge să revină asupra deciziei.

Din păcate, lipsa respectului i-a înstrăinat atât de mult pe cei doi soți, încât orice efort s-a dovedit a fi în zadar. În plus, există deja zvonuri cum că Marius Elisei și-ar fi părăsit familia pentru o altă femeie.

„Importante într-o relație sunt prietenia, complicitatea, respectul. Când se duc astea, înseamnă că e o problemă. Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă”, a mărturisit vedeta într-un interviu acordat recent.

Petre Roman a încercat să salveze căsnicia fiicei sale: „Pot să te ajut cu ceva?”

„M-a întrebat doar «Pot să te ajut cu ceva? Vrei să încerc să am eu o discuție?» și i-am spus «Tată, nu cred că e cazul ca tu să încerci să îmi rezolvi mie problemele personale. Sunt unii oameni care recurg la chestia asta, dar nu este cazul să intervii».

Trebuie până la urmă singură să îmi rezolv problemele. Dar el m-a tot sunat, m-a tot întrebat dacă e totul ok”, a povestit Oana Roman.

Nu știm dacă despărțirea s-a produs din cauza unei alte femei, dar un lucru e cert: în momentul în care nu mai există înțelegere și respect reciproc, căsnicia este sortită eșecului. „E cea mai bună decizie şi cea mai corectă”, susține fiica fostului premier.

„Au fost multe discuții de-a lungul timpului. Pe undeva s-a umplut și s-a depășit limita. Pasiune și iubire ca la început nu mai e, după niște ani. Importantă e prietenia, complicitatea, respectul. Când se duc astea e problema. Se rupe nu când nu mai e pasiune, se rupe când nu mai e baza, fondul.

Și cred că într-o relație contează mai mult decât orice. La început e pasiune, dar fundamentul e ăsta. Știu multe cupluri care nu o pasiune din aia nebună, dar se iubesc în sensul că sunt acolo și asta contează foarte mult.

Când crezi că doar pasiunea și doar distracția contează, e o problemă. Când ai discuții în ceea ce privește încrederea și prietenia, acolo e o problemă. Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea.

Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înţeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieţii profesionale cât şi personale.

Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am şi să-mi văd de viaţa mea”, a mai spus Oana Roman.