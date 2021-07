Reacția lui Răzvan Fodor după ce soția sa, Irina, s-a întors de la Asia Express. Foto

Irina Fodor a acceptat provocarea și a înlocuit-o pe Gina Pistol în sezonul 4, Asia Express – Drumul Împăraților. Cum filmările s-au încheiat bruneta a ajuns acasă, iar Răzvan Fodor a sărbătorit momentul.

De-a lungul filmărilor frumoasa prezentatoare a trecut prin mai multe întâmplări neașteptate.

Reacția lui Răzvan Fodor după ce soția sa, Irina, s-a întors de la Asia Express

Răzvan Fodor pare mai fericit ca niciodată. Soția sa a terminat filmările pentru și s-a întors acasă. Artistul a ținut să sărbătorească momentul. A postat o poză pe pagina de socializare în care el și Irina se află pe terasa casei și ciocnesc două cupe. Fotografia a fost însoțită și de un mesaj.

“Mi-a venit franțuzoaica acasă și s-a reunit familia!! #happymoments #family #alltoogether “, a scris Răzvan Fodor.

Soțul prezentatoarei a înțeles cel mai bine prin ce a trecut soția sa în toată această perioadă, după ce el a participat în sezonul 3 la Asia Express, câștigând de altfel și marele premiu.

Irina Fodor, dezvăluiri despre Asia Express

De-a lungul filmărilor prezentatoarea a făcut mai multe dezvăluiri despre competiție.

“Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători, operatori, reporteri, toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa. Și eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că n-aș avea cum.

Turcia pe mine m-a uimit, am bătut sute de kilometrii, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. Nu cred că își face nimeni o vacanță în care să bifeze 50 de locuri diferite în Turcia.

În total este un traseu de 7.000 de kilometri, trebuie să vă imaginați ce înseamnă 7.000 de km, este enorm.

Turcia este o țară extrem de frumoasă cu foarte multe comori ascunse pe care noi le-am descoperit pe ”Drumul împăraților”, a spus Irina pentru Jurnal de Asia.

în zilele de filmare. Se trezea la ora 4. După ce se machia singură și se îmbrăca începeau filmările și ședințele foto. Uneori acestea se terminau târziu în noapte.