Reacția lui Reghecampf după ce Fanatik a dezvăluit că vrea să îi salveze cariera lui Dennis Politic la FCSB. „Băiat foarte deștept!”

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) e gata să îi salveze cariera lui Dennis Politic (26 de ani), fotbalist intrat în dizgrația lui Gigi Becali. Fostul căpitan de la Dinamo va primi o nouă șansă de la antrenorul principal al roș-albaștrilor.

Laurențiu Reghecampf are încredere în Dennis Politic

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Tehnicianul în vârstă de 51 de ani i-a transmis lui Gigi Becali că, până la iarnă, îl va face pe fostul căpitan al lui Dinamo să se ridice la valoarea investiției. În vara lui 2025, FCSB a plătit 970.000 de euro pentru transferul lui Dennis Politic și l-a cedat în „Groapă” pe Alexandru Musi.

ADVERTISEMENT

Politic a intrat pe teren la Mijlocașul stânga a avut o evoluție apreciată și va mai primi șanse din partea antrenorului principal. Înaintea confruntării cu FC Voluntari, Reghe a vorbit despre situația lui Politic și a dat de înțeles că îi va oferi minute. FC Voluntari – FCSB se joacă luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.

„Eu nu am făcut absolut nimic, am văzut un jucător, Dennis Politic, la antrenament, un băiat foarte deștept, care vrea să joace fotbal. Totul este în mâna lui, are șansa să se antreneze zi de zi, să joace, să intre cât mai bine.

ADVERTISEMENT

Sper să fie bine, el se antrena separat când am venit aici, era încă în refacere. Mă bucur că avem deja două-trei săptămâni de muncă și nu acuză nicio accidentare. Are calități foarte mari, ne-ar putea ajuta dacă este apt și sper să o facă de la meciul de mâine seară”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă premergătoare meciului FC Voluntari – FCSB.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Dennis Politic la FCSB

Cotat la 650.000 de euro de transfermarkt.com, Dennis Politic joacă la FCSB din vara lui 2025. În februarie 2026, mijlocașul stânga a fost împrumutat la Hermannstadt, de unde a revenit la 30 iunie 2026. În timpul petrecut până acum la gruparea roș-albastră, fostul căpitan dinamovist a jucat 31 de meciuri și a înscris 4 goluri. Contractul său cu clubul patronat de Gigi Becali este valabil până la 30 iunie 2029. Dennis Politic are în palmares și un trofeu cu FCSB: Supercupa României, cucerită în anul 2025.