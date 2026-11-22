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FCSB a ajuns la patru meciuri oficiale consecutive fără gol marcat, iar patronul echipei, : Aymen Boutoutaou iese din primul „11”.

Reghecampf, anunțat la flash-interviu despre decizia lui Gigi Becali

FCSB rămâne la trei puncte distanță de zona de play-off. Echipa nu se află într-o formă foarte bună, iar tensiunile reîncep să apară în vestiarul lui Laurențiu Reghecampf. Încordarea este cultivată și de patronul Gigi Becali, cel care a declarat imediat după meci că Aymen Boutoutaou nu va mai fi titular la FCSB din acest moment.

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Aflat la flash-interviu, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre ultima decizie luată de patronul echipei. Tehnicianul a fost vizibil deranjat de situație și a încercat să-și mascheze nemulțumirea printr-o poziție defensivă.

„Perfect, altceva?! O să intre Cisotti, Garita. Într-adevăr, după ce a arătat Stoian în ultimele minute, cred că merită să joace. Vă dați seama, trebuie să băgăm jucătorii cei mai în formă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la .

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Reghecampf nu este îngrijorat de forma slabă a echipei

Antrenorul roș-albaștrilor a analizat și prestația echipei sale de la Mioveni. Reghecampf consideră că FCSB a avut posibilități de a marca, însă nu a reușit să profite de ocaziile create, în special în repriza secundă.

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„Păcat că nu am reușit să marcăm, aveam posibilități foarte bune. În prima repriză nu ne-am creat multe ocazii, e o echipă adversă dificilă, om la om pe tot terenul au jucat. Trebuie să marcăm, azi nu am reușit. Am avut ocazii foarte clare, trebuia să marcăm, terenul este mic, nu ai foarte mult spațiu, trebuie să fii foarte atent când pierzi mingea. Au fost multe lucruri pe care le-am discutat cu jucătorii, au jucat foarte bine defensiv, din păcate nu am reușit să marcăm.

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Nu mă îngrijorează că nu marcăm, mă îngrijorează că avem mulți jucători pe care nu reușim să îi folosim, am adus și copii, am încercat să avem mai multe soluții”, a spus Reghecampf.

Ce spune Reghe despre Drăguș și Radunovic

Tehnicianul celor de la FCSB a vorbit și despre situațiile lui Denis Drăguș și Risto Radunovic. . Al doilea ar putea părăsi echipa cât de curând.

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„Drăguș trebuie să fie conștient că are nevoie de timp, vine după o perioadă cu accidentări, nu este sută la sută pregătit, are calitate, nu îi ies toate lucrurile. Sunt sigur că o să se rezolve situația lui Radunovic, depinde și de el, din partea noastră este deschidere, este un jucător important. Următorul meci trebuie să câștigăm trei puncte”, a explicat Reghecampf.