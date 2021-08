Reacția lui Ronald Koeman după plecarea lui Lionel Messi de la Barcelona: „Va lupta pentru a câștiga tot”

Șoc în lumea fotbalului, după ce Barcelona a anunțat că nu îi poate prelungi contractul lui Lionel Messi, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul și interdicției din partea La Liga.

Joan Laporta a susținut o amplă conferință de presă în care a explicat motivele pentru care Messi pleacă de la Barcelona, în timp ce supoterii catalinilor s-au strâns în jurul stadionului Camp Nou.

Ronald Koeman, mai motivat ca oricând după plecarea lui Messi de la Barcelona

Joan Laporta a discutat cu antrenorul Barcelonei despre plecarea lui Messi și a declarat că antrenorul olandez este mai motivat ca oricând în ciuda șocului extrem de puternic: „Am vorbit ieri cu Ronald, la fel și astăzi. Este un antrenor profesionist, are abilitatea de a se adapta situațiilor noi. A spus că va lupta pentru a câștiga tot. Un jucător ca Messi este dificil de înlocuit, dar (Koeman) este motivat”, a dezvăluit președintele clubului.

Fostul mare jucător al Barcelonei a venit la Barcelona în urmă cu un an însă s-a integrat imediat la Barcelona: „S-a integrat în club, vrea ca noua eră să fie splendidă, să aibă succes, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, jucătorii trebuie să fie protagoniștii”, a mai spus Laporta.

În mandatul lui Koeman, Lionel Messi a jucat 47 de meciuri și a marcat 38 de goluri și 14 pase de gol, fiind golgheterul campionatului Spaniei în sezonul trecut.

Ce a mai spus Juan Laporta despre Messi

Laporta a spus foarte clar că Messi și-a dorit să continue la Barcelona, însă semnarea contractului ar fi fost un pentru clubul catalan: „Lionel a vrut să rămână la Barca, noi am vrut să rămână. Vreau să le mulțumesc tuturor care au purtat negocierile. Înregistrarea contractului ar fi presupus acceptarea unei operațiuni care nu prezintă interes pentru Barcelona. Nu am dorit să acceptăm o ipotecă asupra drepturilor de televizare ale Barcelonei pentru următorii 50 de ani. Sunt trist, dar convins că am făcut totul pentru binele clubului”.

va fi unul dintre cei mai afectați, mai ales că argentinianul a venit special la Barcelona pentru a face cuplu în atac cu Lionel Messi, în timp ce a fost atacat după plecarea decarului: „Messi a plecat din cauza ta!”, i-au reproșat fanii după ce jucătorul a refuzat diminuarea salariului său.

Suporterii Barcelonei și au ieșit pe străzi pentru a-și vărsa nervii și frustrarea. Despărțirea neașteptată a lui Messi de Barcelona a fost văzută drept , care a scris sute de pagini despre acest eveniment care marchează apusul unei ere pe Camp Nou.

Ce spune Gheorghe Hagi despre plecarea lui Messi de la Barcelona

Fostul număr al Barcelonei și al lui Real Madrid despre plecarea lui Messi de la Barcelona, pe care a comparat-o cu cea a lui Johan Cruyff: „Din păcate există și despărțire, viața ne arată că totul e trecător. Din păcate, nu s-a putut din punct de vedere financiar. El va lăsa un gol imens, a fost unic ca atunci când a plecat Johan Cruyff”.

„A marcat o epocă în fotbalul mondial, a reprezentat cu mândrie echipa și echipa care îl va lua, își va asigura viitorul pe trei-patru ani. City sau PSG, undeva unde echipa trebuie să joace, să cunoască sistemul, vom vedea unde va merge. El va influența oriunde merge, pe orice planetă, ne-a marcat istoria, el a fost și decar și număr nouă. A marcat goluri cu nemiluita, e fenomenal”, a mai spus sigur pe el Hagi.

Hagi propune un scenariu incredibil și spune că și-ar dori să îi vadă pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo jucând împreună la Juventus Torino: „Eu aș vrea să-i văd pe Messi și pe Ronaldo în aceeași echipă, să o vedem și pe asta. Cine poate să o facă și cine are bani să o facă”, a spus „Regele” la .