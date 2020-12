Reacția singurului antrenor român din Ligue 1 după scandalul provocat de Colțescu: ”Sunt dezolat”

Adrian Ursea (53 de ani), tehnicianul celor de la Nice, s-a dezis de cele petrecute pe stadionul lui PSG și crede că originea omului nu are nicio legătură cu comportamentul.

Arbitrul român Sebastian Colțescu (43 de ani) a utilizat o expresie rasistă la adresa lui Pierre Webo (38 de ani), oficial al echipei oaspete, și fotbaliștii francezi, dar și cei turci au ieșit de pe teren.

Meciul dintre PSG și Bașakșehir se va relua astăzi, cu începere de la ora 19:55, cu o altă brigadă de arbitri, condusă de Danny Makkelie din Olanda, Mario Diks și Marcin Boniek vor fi asistenți, iar ar patrulea oficial va fi Bartosz Frankowski din Polonia.

”Nu pot să accept astfel de lucruri”

Potrivit celor de la Le Figaro, Ursea s-a dezis de incidentul cauzat de arbitrul din România în partida PSG – Bașakșehir și a zis că nu trebuie pusă o etichetă țării noastre după ce s-a întâmplat:

„Sunt dezolat când văd astfel de lucruri. Este teribil, nu mai încetează. Suntem deja într-o poziție delicată. Poziția mea este foarte clară, nu pot să accept astfel de lucruri. Jucatorii au avut curaj, mi se pare că în trecut au mai fost cazuri în care uneori jucatorii, chiar și individual, au părăsit terenul.

Aici a fost o acțiune colectivă a celor două echipe, a fost un mesaj foarte puternic. Ar trebui, odată pentru totdeauna, să luam în serios acest mesaj și să încetăm cu prostiile, ca să mergem înainte și să ne ocupăm de fotbal. În ceea ce privește originile mele, eu locuiesc de peste 30 de ani în Elveția, iar în ultimii ani aici, în Franța. Indiferent de ce origine sunt, română sau alta, există idioți peste tot. Originea nu are nicio legatură. România este o țară frumoasă, cu multe valori”.

Colțescu a lăsat fotbalul pentru a ajunge arbitru

Sebastian Colțescu este inginer. A terminat Facultatea de Electromagnetică. El a jucat fotbal înainte de a ajunge arbitru. „Am jucat la Electroputere Craiova, cu Dănciulescu și cu Claudiu Răducanu. Eu eram mijlocaș la închidere, însă am simțit că n-aș fi atins un nivel bun.

Așa că am devenit arbitru la 19 ani. Ca jucător de fotbal n-aș fi ajuns niciodată la treapta pe care am urcat cu arbitrajul. Însă nu cred că pot să fac 10 la sută pentru arbitraj din cât mi-a dat mie meseria asta! Am văzut aproape toată Europa gratis datorită acestui job”, a zis arbitrul acum ceva ani. Brigada condusă de Ovidiu Hațegan s-a întors în România.

În urmă cu 17 ani a debutat Colțescu în campionatul nostru. Primul meci pe care l-a arbitrat a fost Oțelul Galați – Gloria Bistrița 1-0. Jocul s-a disputat pe 28 noiembrie 2003. Și Răzvan Burleanu a reacționat după scandalul provocat de Sebastian Colțescu.

