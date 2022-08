Reacția lui Smiley după ce colegii i-au lansat o piesă în lipsa lui: “Nu știu dacă să fiu supărat sau bucuros”

Smiley și Gina Pistol s-au întors dintr-o vacanță în care au plecat fără Josephine, iar juratul a aflat că cei de la studio i-au lansat o piesă în lipsa lui, astfel că și-a prezentat reacția pe rețelele sociale.

Reacția lui Smiley după ce colegii i-au lansat o piesă în lipsa lui

În zilele în care a fost plecat alături de partenera sa, cântărețul a decis să se deconecteze de la social media. Smiley și-a lăsat conturile în mâinile colegilor de la HaHaHa Production.

La puțin timp după ce Smiley și Gina Pistol au plecat din România, colegii lui

Prezentatorul de la Românii au talent a aflat abia astăzi, la întoarcerea în țară, de lansarea piesei.

“Tocmai am aterizat din vacanță, am deschis rețelele sociale, am fost off toată săptămâna, și îmi dau seama că s-a lansat o piesă pe care eu nu plănuiam să o lansez acum.

Nici nu știu dacă să fiu supărat sau să fiu bucuros. O să văd eu despre ce este vorba.”, a explicat Smiley pe .

“Tu știai că s-a lansat și nu ai zis nimic?”, a întrebat-o acesta pe mama fetiței sale.

Gina Pistol știa despre acest lucru, dar nu a vrut să spună nimic. “N-am vrut să-ți stric vacanța.”, a răspuns prezentatoarea de la Chefi la cuțite.

Smiley a descoperit că Juno este cel care a avut inițiativa de a lansa piesa lui fără să-l anunțe.

Juratul de la Vocea României nu ar fi vrut să lanseze melodia acum, dar reacțiile fanilor au fost pozitive, așa că se bucură.

“Am văzut tot ce au postat pe internet, am văzut toate filmulețele, am citit comentariile, nu știu dacă sunt supărat sau bucuros pentru ceea ce s-a întâmplat. Vă prezint și capul răutăților (n.r. Juno).”, a mai spus Smiley.

Smiley și Gina Pistol au plecat în prima vacanță fără Josephine

La aproape un an și jumătate de când s-a născut Josephine, . Cei doi au ales să o lase pe fiica lor acasă, considerând că merită câteva zile singuri.

Deși s-au bucurat de zilele libere, în care au avut ocazia să se relaxeze, Gina Pistol a recunoscut că s-a gândit mereu la fiica ei.

“Acum e în vacanță… Doamne, cu un ochi râd și cu unul plâng. E frumos rău… Cred că merităm și noi 4-5 zile singuri, nu?”, a transmis Gina Pistol pe Instagram, în urmă cu câteva zile.

“Da, da”, a fost răspunsul lui Smiley. Mai târziu, blondina a postat o imagine în care artistul era gânditor, semn că se gândea la Josephine.