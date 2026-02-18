Reacţia lui Sorin Grindeanu la decizia CCR privind pensiile magistraţilor. Preşedintele PSD nu renunţă la ideea de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan

ADVERTISEMENT

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacţie după decizia CCR care a declarat constituţională reforma pensiilor magistraţilor. Liderul social-democrat este mulţumit că acest subiect s-a încheiat şi spune că de acum este treaba ministrului Dragoş Pîslaru să atragă acele 231 milioane de euro din PNRR despre care s-a spus că sunt condiţionaţi de această reformă.

Grindeanu: „De acum încolo, e treaba domnului ministru Pîslaru să-şi facă treaba”

Judecătorii CCR au luat miercuri o decizie, la două luni după ce au fost sesizaţi şi după cinci amânări. Aceştia au respins obiecţia de neconstituţionalitate formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ceea ce înseamnă că pensiile de serviciu ale magistraţilor pot fi reduse, iar vârsta de pensionare majorată.

„Foarte bine că s-a clarificat, în sfârşit, acest subiect. Eu n-am comentat şi nu o să comentez nici de-acum înainte . Am făcut şi eu un apel să se iau o decizie. E bine că s-a închis acest subiect”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

„De acum încolo, e treaba domnului ministru Pîslaru să-şi facă treaba de ministru, să nu pierdem acei bani de care am tot vorbit. Am încredere că, dacă îşi face bine treaba domnul ministru Pîslaru, nu vom pierde acei bani”, a mai transmis liderul social-democrat.

Pachetul de solidaritate al PSD este de până la 3,5 miliarde lei

În acelaşi timp, Grindeanu a mai spus că zilele următoare vor avea loc primele discuţii pe buget în coaliţie. El a amintit că este vorba de un buget de aproximativ două mii de miliarde de lei şi a subliniat că PSD nu renunţă la pachetul de solidaritate care înseamnă undeva până în 3,5 miliarde.

Întrebat despre posibilitatea , aşa cum a declarat recent, în cazul în care măsurile PSD nu vor fi acceptate, Sorin Grindeanu a răspuns: „Dar ce credeţi că s-a schimbat? Avem vreun buget pe care l-aţi văzut, aveţi dumneavoastră date, ce vă face să credeţi că mi-am schimbat punctul de vedere?”.

Pachetul de solidaritate de care PSD vrea să se ţină seama în alcătuirea bugetului cuprinde, între altele măsuri pentru pensionari, dar şi eliminarea CASS-ului pentru mare, veteranii de război, foştii deţinuţi politici şi persoanele cu dizabilităţi.