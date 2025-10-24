Ce a spus Ștefan Baiaram imediat după U Craiova – Noah 1-1 când a fost întrebat de conflictul cu Mirel Rădoi

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram (22 de ani), vedeta celor de la Universitatea Craiova, a oferit o scurtă reacție despre conflicul pe care l-a avut cu Mirel Rădoi (44 de ani). Totul s-a petrecut înainte de startul meciului cu Noah din Conference League.

Ștefan Baiaram, în conflict cu Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Baiaram a reacționat la ceea ce s-a întâmplat înaintea partidei cu armenii, după ultimul fluier al arbitrului. În drumul spre vestiarele de pe „Ion Oblemenco”, aripa dreaptă a oltenilor a râs amar în legătură cu conflictul cu Mirel Rădoi. Întrebat de un reporter daca se simte bine, Ștefan Baiaram a dat replica: „Nu vezi?” (n.r. – zâmbind), conform

Ce s-a întâmplat înaintea meciului cu Noah

La partida cu Noah, din etapa a 2-a a „fazei ligii” Conference League, Ștefan Baiaram avea să înceapă meciul pe banca de rezerve. , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. din cauza reacției nervoase pe care fotbalistul a avut-o când a auzit că nu va fi titular.

„Dacă era ceva ce nu funcționa cu Baiaram, nu mai juca deloc. Nu a acceptat decizia de a nu fi titular, a dat cu ușa când a ieșit la inspecția gazonului. Dacă îl băgam pe parcurs, poate lua cartonașul roșu, fiind nervos.

În ultimul meci l-am scos după minutul 70 pentru că avea crampe, dacă la vârsta asta ieși cu crampe, despre ce vorbim? E important ca jucătorii că accepte ce decid antrenorii, aici nu mă refer doar la el. E vorba de respectul față de colegi, toți ceilalți au acceptat deciziile mele. Dacă el crede că trebuie să fie titular de drept cât sunt eu aici, se înșală”, a transmis antrenorul oltenilor.

Ștefan Baiaram e unul dintre cei mai în formă jucători de la Universitatea Craiova

Decizia lui Mirel Rădoi de a nu îl utiliza pe Ștefan Baiaram la partida cu Noah a fost una cât se poate de curioasă având în vedere valoarea și prestațiile fotbalistului. În acest sezon, Baiaram a evoluat în 19 partide, timp în care a marcat 7 goluri și a oferit 2 assist-uri.

Recent, „decarul” oltenilor a debutat și în echipa națională a României. Baiaram a bifat primele minute sub tricolor la partida amicală pe care România a câștigat-o cu 2-1 în fața Moldovei.

