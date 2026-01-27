Reacția lui Stere Halep după ce s-a scris că nepoata sa a fost bătută la antrenamentul de gimnastică ritmică

ADVERTISEMENT

Cazurile de agresiune fizică la nivelul sportului din România sunt din ce în ce mai dese, iar imaginile care apar pe internet, în presă, arată o realitate crudă pe care tinerii care fac mișcare trebuie să o îndure.

Stere Halep spune că nu nepoata sa a fost agresată de Maria Gârbă

Antrenoarea de gimnastică ritmică, Maria Gârbă, a fost surprinsă într-o filmare cum o lovește pe una dintre elevele sale, iar informațiile ajunse în mass-media vorbesc despre posibilitatea ca acea sportivă agresată să fie nepoata lui , Cristina Halep. Totuși, tatăl fostei spune că nu are cunoștință de așa ceva și că nu ar fi vorba despre nepoata sa.

ADVERTISEMENT

„Nu știu, nu am auzit, nu știu nimic. Am văzut și eu, dar nu era vorba de nepoată, de Cristina. Am citit azi, am văzut că a fost dată în judecată antrenoarea, era altă Cristina. Da, da, nepoata face și ea gimnastică ritmică. Nu, nu e ea, era alt nume, nu Halep. Așa am citit, altceva nu știu. Nu, niciodată nu s-a plâns, nu cunosc, de ce să spun”, a spus Stere Halep pentru FANATIK.

Maria Gârbă a fost trimisă în judecată și urmează să răspundă în fața legii pentru agresiunile comise

Antrenoarea Maria Gârbă este acuzată că ar fi agresat fizic una dintre elevele sale, într-un incident care a stârnit reacții puternice în spațiul public. Potrivit informațiilor apărute, Gârbă ar fi lovit-o peste cap și ar fi tras-o de păr pe Cristina Halep, sportivă minoră, cunoscută și pentru faptul că este nepoata celebrei jucătoare de tenis. Imaginile și relatările legate de acest episod au ridicat semne de întrebare cu privire la limitele comportamentului acceptabil în procesul de pregătire sportivă.

ADVERTISEMENT

La cinci luni de la producerea faptelor, procurorul de caz a finalizat urmărirea penală și a decis trimiterea în judecată a Mariei Gârbă. Conform comunicatului transmis presei de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, aceasta este acuzată „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă prevăzută de articolul 296, alineatul 2”. Urmează ca instanța să stabilească vinovăția sau nevinovăția antrenoarei, într-un dosar care readuce în atenție problema abuzurilor în sport.