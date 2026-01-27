Sport

Reacția lui Stere Halep după ce s-a scris că nepoata sa a fost bătută la antrenamentul de gimnastică ritmică

Stere Halep a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK după ce s-a scris că nepoata sa a fost bătută de o antrenoare de gimnastică ritmică, iar aceasta a fost trimisă în judecată între timp.
Marian Popovici
27.01.2026 | 16:55
Ce spune Stere Halep despre scandalul cu bătaia de la gimnastică ritmică
Cazurile de agresiune fizică la nivelul sportului din România sunt din ce în ce mai dese, iar imaginile care apar pe internet, în presă, arată o realitate crudă pe care tinerii care fac mișcare trebuie să o îndure.

Stere Halep spune că nu nepoata sa a fost agresată de Maria Gârbă

Antrenoarea de gimnastică ritmică, Maria Gârbă, a fost surprinsă într-o filmare cum o lovește pe una dintre elevele sale, iar informațiile ajunse în mass-media vorbesc despre posibilitatea ca acea sportivă agresată să fie nepoata lui Simona Halep, Cristina Halep. Totuși, tatăl fostei tenismene spune că nu are cunoștință de așa ceva și că nu ar fi vorba despre nepoata sa.

„Nu știu, nu am auzit, nu știu nimic. Am văzut și eu, dar nu era vorba de nepoată, de Cristina. Am citit azi, am văzut că a fost dată în judecată antrenoarea, era altă Cristina. Da, da, nepoata face și ea gimnastică ritmică. Nu, nu e ea, era alt nume, nu Halep. Așa am citit, altceva nu știu. Nu, niciodată nu s-a plâns, nu cunosc, de ce să spun”, a spus Stere Halep pentru FANATIK.

Maria Gârbă a fost trimisă în judecată și urmează să răspundă în fața legii pentru agresiunile comise

Antrenoarea Maria Gârbă este acuzată că ar fi agresat fizic una dintre elevele sale, într-un incident care a stârnit reacții puternice în spațiul public. Potrivit informațiilor apărute, Gârbă ar fi lovit-o peste cap și ar fi tras-o de păr pe Cristina Halep, sportivă minoră, cunoscută și pentru faptul că este nepoata celebrei jucătoare de tenis. Imaginile și relatările legate de acest episod au ridicat semne de întrebare cu privire la limitele comportamentului acceptabil în procesul de pregătire sportivă.

La cinci luni de la producerea faptelor, procurorul de caz a finalizat urmărirea penală și a decis trimiterea în judecată a Mariei Gârbă. Conform comunicatului transmis presei de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, aceasta este acuzată „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă prevăzută de articolul 296, alineatul 2”. Urmează ca instanța să stabilească vinovăția sau nevinovăția antrenoarei, într-un dosar care readuce în atenție problema abuzurilor în sport.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
