Reacția lui Thomas Neubert după ce bulgarii au scris că este aproape de CSKA. Exclusiv

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anunță că Thomas Neubert este așteptat cu brațele deschise la CSKA Sofia, formația care a fost preluată de curând de un alt german, Markus Gisdol. Cel din urmă insistă pentru venirea lui Neubert în Bulgaria, la clubul pentru care a mai activat între 2016 și 2019.

Thomas Neubert, cerut la CSKA Sofia

Deși s-a vorbit despre o posibilă plecare de la FCSB în ultimele săptămâni, și după ce a fost instalat în funcția de antrenor principal Laurențiu Reghecampf.

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Cu toate acestea, mai multe publicații din Bulgaria anunță că CSKA Sofia a început deja negocierile cu Thomas Neubert privind condițiile în care acesta s-ar întoarce la echipa din țara vecină. Noul antrenor al bulgarilor, Markus Gisdol, a fost cel care l-a indicat pe Thomas Neubert și, totodată, cel care insistă pentru cooptarea sa în staff. Neubert cunoaște foarte bine clubul din Sofia. Germanul a lucrat la CSKA între 2016 și martie 2019 și a făcut parte, printre altele, din staff-ul lui Edward Iordănescu.

Ce spune Neubert despre aceste informații

Contactat de reporterii FANATIK, Thomas Neubert s-a arătat surprins de informație și a negat orice legătură cu formația bulgară. În plus a dat asigurări că nu are de gând să plece de la fosta campioană a României: „Rămân 100% la FCSB!”.

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care au lucrat în fotbalul românesc. Germanul și-a început cariera la Kaiserslautern, în 2009, iar ulterior a activat în România la Gloria Bistrița, Concordia Chiajna și FCSB. Numele său este strâns legat de Laurențiu Reghecampf, alături de care a colaborat în mai multe rânduri.

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Așadar, conform spuselor sale, nu există niciun sâmbure de adevăr în informația apărută și rostogolită în presa de la sud de Dunăre. Neubert este decis să rămână la FCSB, unde are prilejul de a lucra din nou alături de Laurențiu Reghecampf.