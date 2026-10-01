Sport

Reacția lui Thomas Neubert după ce bulgarii au scris că este aproape de CSKA. Exclusiv

În presa din Bulgaria a apărut informația conform căreia Thomas Neubert ar fi foarte aproape să semneze cu CSKA Sofia, negocierile fiind avansate. Ce spune preparatorul fizic de la FCSB.
Marian Popovici, Mihai Cheleş
01.10.2026 | 10:06
Reactia lui Thomas Neubert dupa ce bulgarii au scris ca este aproape de CSKA Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Thomas Neubert, prezent la primul antrenament al lui Laurențiu Reghecampf / Foto: FANATIK
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Jurnaliștii bulgari anunță că Thomas Neubert este așteptat cu brațele deschise la CSKA Sofia, formația care a fost preluată de curând de un alt german, Markus Gisdol. Cel din urmă insistă pentru venirea lui Neubert în Bulgaria, la clubul pentru care a mai activat între 2016 și 2019.

Thomas Neubert, cerut la CSKA Sofia

Deși s-a vorbit despre o posibilă plecare de la FCSB în ultimele săptămâni, Thomas Neubert a rămas alături de gruparea roș-albastră și după ce a fost instalat în funcția de antrenor principal Laurențiu Reghecampf.

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Cu toate acestea, mai multe publicații din Bulgaria anunță că CSKA Sofia a început deja negocierile cu Thomas Neubert privind condițiile în care acesta s-ar întoarce la echipa din țara vecină. Noul antrenor al bulgarilor, Markus Gisdol, a fost cel care l-a indicat pe Thomas Neubert și, totodată, cel care insistă pentru cooptarea sa în staff. Neubert cunoaște foarte bine clubul din Sofia. Germanul a lucrat la CSKA între 2016 și martie 2019 și a făcut parte, printre altele, din staff-ul lui Edward Iordănescu.

Ce spune Neubert despre aceste informații

Contactat de reporterii FANATIK, Thomas Neubert s-a arătat surprins de informație și a negat orice legătură cu formația bulgară. În plus a dat asigurări că nu are de gând să plece de la fosta campioană a României: „Rămân 100% la FCSB!”.

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Thomas Neubert este unul dintre cei mai cunoscuți preparatori fizici străini care au lucrat în fotbalul românesc. Germanul și-a început cariera la Kaiserslautern, în 2009, iar ulterior a activat în România la Gloria Bistrița, Concordia Chiajna și FCSB. Numele său este strâns legat de Laurențiu Reghecampf, alături de care a colaborat în mai multe rânduri.

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Așadar, conform spuselor sale, nu există niciun sâmbure de adevăr în informația apărută și rostogolită în presa de la sud de Dunăre. Neubert este decis să rămână la FCSB, unde are prilejul de a lucra din nou alături de Laurențiu Reghecampf.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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