Reacția lui Vinicius la 3 zile după scandalul din El Clasico. Mesajul care arată că există un conflict cu antrenorul lui Real Madrid

Vinicius a făcut un scandal monstru în El Clasico, iar la 3 zile distanță a revenit asupra subiectului. Care a fost mesajul transmis de atacantul brazilian.
Traian Terzian
29.10.2025 | 17:30
Mesajul transmis de Vinicius după scandal pe care l-a făcut la El Clasico. Sursă foto: Sports Ilustrated
Liniștit de victoria pe care Real Madrid a obținut-o în El Clasico, Vinicius a avut un mesaj împăciuitor după tot scandalul făcut. Brazilianul le-a făcut și o promisiunea suporterilor de pe Santiago Bernabeu.

Mesajul lui Vinicius după scandalul făcut în El Clasico

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, superstarul a ținut să-și ceară scuze tuturor pentru comportamentul avut în momentul schimbării din partida cu FC Barcelona, însă nu a pomenit nimic de antrenorul Xabi Alonso, cel pe care s-a supărat, de fapt, în momentul înlocuiri.

”Astăzi vreau să-mi cer scuze tuturor madrilenilor pentru reacția mea când am fost înlocuit în Clasico. Așa cum am făcut deja personal în timpul antrenamentului de astăzi, vreau să-mi cer din nou scuze colegilor mei de echipă, clubului și președintelui. Uneori pasiunea mă copleșește pentru că vreau mereu să câștig și să-mi ajut echipa.

Caracterul meu competitiv provine din dragostea pe care o simt pentru acest club și tot ceea ce reprezintă. Promit să continui să lupt în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, așa cum am făcut-o încă din prima zi”, a scris Vinicius în mediul online.

De unde a plecat scandalul și ce amenințări a lansat Vinicius

Scandalul a izbucnit în minutul 72 al meciului Real Madrid – FC Barcelona 2-1, în momentul în care Xabi Alonso a decis să-l scoată din teren pe Vinicius și să-l introducă pe conaționalul acestuia Rodrygo.

Când a văzut pe tabela arbitrului numărul său, Vinicius a făcut o adevărată scenă. A început să gesticuleze nervos și să întrebe într-una ”Eu!?”. El a ieșit de pe teren bombănind și continuând să gesticuleze în direcția băncii de rezerve și a plecat direct la vestiare fără să-l salute pe antrenor.

Presa spaniolă a aflat că în momentul în care a trecut pe lângă bancă i-a strigat de mai multe ori lui Xabi Alonso: ”Du-te dracului!”. Apoi, pe culoarul de la vestiare a fost auzit amenințând cu plecarea de la Real Madrid: ”Părăsesc echipa! Plec, aș prefera să plec…”.

Cum a reacționat Xabi Alonso la scandalul cu Vinicius

Venit pe banca tehnică a lui Real Madrid la începutul acestui sezon, Xabi Alonso a dat dovadă de mult tact în tot acest conflict cu atacantul brazilian. În momentul în care Vinicius l-a înjurat la ieșirea de pe teren, el i-a răspuns: ”Haide, Vini, nenorocitule!”, dar apoi a preferat să-l ignore pentru ca scandalul să nu escaladeze.

Apoi, la conferința de presă, tehnicianul a evitat elegant să-l critice pe jucătorul său. ”Rămân cu multe lucruri pozitive din meci, foarte multe lucruri bune din partea lui Vini, dar nu vreau să pierd concentrarea. Sunt lucruri despre care vom vorbi, dar în ansamblu, Vini a făcut un meci mare și a contribuit. Este o victorie scurtă”, a spus Xabi Alonso.

Vinicius, conflict și cu Yamal după El Clasico

Dar asta nu a fost tot. Revenit pe banca de rezerve după ce s-a mai calmat, Vinicius a fost implicat într-un conflict și la finalul partidei, el fiind la un pas de bătaie cu Lamine Yamal, vedeta Barcelonei.

Brazilianul i-a reproșat adversarului său declarațiile făcute înaintea întâlnirii și i-a făcut semn internaționalului spaniol că-l așteaptă la vestiare pentru a regla conturile. Coechipierii acestora s-au implicat și ei în scandal, dar spiritele au fost calmate după intervenția forțelor de ordine.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
