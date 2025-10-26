Reacția lui Xabi Alonso după ce Vinicius s-a enervat și nu l-a salutat la schimbare în Real Madrid – Barcelona 2-1

ADVERTISEMENT

Primul El Clasico din acest sezon s-a consumat în după-amiaza zilei de duminică, 26 octombrie. Real Madrid a câștigat pe teren propriu cu 2-1, după o partidă în care nervii au depășit limita. Cum a reacționat Xabi Alonso la final și ce a spus despre Vinicius, jucătorul său.

Cum a comentat Xabi Alonso ieșirea nervoasă a lui Vinicius la schimbarea din El Clasico

El Clasico este un meci cu totul aparte. Duelurile dintre Real Madrid și Barcelona au scos tot timpul ceea ce a fost mai bun din jucătorii ambelor echipe, spectacol, dar și o grămadă de nervi.

ADVERTISEMENT

În minutul 72, Xabi Alonso a decis să îl scoată pe Vinicius de pe teren pentru a-i face loc lui Rodrygo, însă Ce a spus antrenorul său despre atitudinea jucătorului.

„Rămân cu multe lucruri pozitive din meci, foarte multe lucruri bune din partea lui Vini, dar nu vreau să pierd concentrarea. Sunt lucruri despre care vom vorbi, dar în ansamblu, Vini a făcut un meci mare și a contribuit. Este o victorie scurtă”, a spus Xabi Alonso,

ADVERTISEMENT

Ce a remarcat Xabi Alonso după El Clasico. „Nu este vorba doar de cele trei puncte”

Antrenorul madrilenilor a vorbit și despre jocul în sine, precizând că a însemnat mult mai mult decât cele 3 puncte obținute. Xabi Alonso a subliniat importanța muncii intense din partea elevilor săi.

ADVERTISEMENT

„Suntem foarte fericiți pentru victorie, pentru meci, pentru munca uriașă pe care am făcut-o, pentru sacrificiu, pentru cât de bine am jucat. Era o victorie foarte necesară pentru echipă și pentru suporteri — am văzut Bernabéul vibrând cu tot ce s-a întâmplat pe teren.

Nu este vorba doar de cele trei puncte, are o semnificație mai mare. Au fost multe momente, chiar și în repriza a doua, în care am controlat jocul. Victoria este una strânsă, dar fără minge am muncit foarte bine, am fost solidari, iar cu mingea am știut cum să facem rău adversarului”, a mai spus antrenorul spaniol.