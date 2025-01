Zeljko Kopic așteaptă întăriri după Dinamo – FC Zurich 1-3: „Îmi doresc 3-4 jucători”

În primul amical disputat în această iarnă, . Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic (47 de ani), a oferit prima reacție după eșecul suferit în Antalya.

Zeljko Kopic: „E bine că avem adversari cu agresivitate”

, dar adversarii au egalat spre finalul reprizei, când Kamberi a punctat cu o lovitură de cap după un corner.

La scorul de 1-1, Golubovic a apărat o lovitură de la 11 metri, însă Zurich a reușit să marcheze de două ori în ultimele zece minute, prin Reverson și Sabobo.

La final, tehnicianul croat a afirmat că elvețienii au meritat victoria: „Prima repriză a fost bună, am avut câteva momente foarte pozitive și mai multe oportunități, am și marcat un gol. Au egalat spre sfârșitul reprizei după o fază fixă, astfel de lucruri se pot întâmpla în această perioadă a cantonamentului, am fost puțin obosiți mental. Am avut câteva momente bune și în repriza a doua, dar nivelul nu a fost destul de bun ținând cont de calitatea adversarului, iar din punctul meu de vedere Zurich a meritat această victorie”

, după o intrare violentă asupra lui Josue Homawoo. „E bine că avem adversari cu agresivitate, am ales adversari care au calitate, ca să vedem la ce nivel suntem și ce putem face. În prima repriză am arătat că avem calitate și că putem juca un fotbal bun, în repriza a doua adversarii au fost superiori, dar mă așteptam la acest lucru” a transmis Kopic.

FC Zurich ocupă în acest moment locul 6 în prima ligă din Elveția, cu 27 de puncte după 18 etape.

La primul meci în tricoul lui Dinamo după transferul de la Oțelul, Alexandru Pop a avut o prestație pozitivă, fiind implicat inclusiv la faza golului.

„Alex Pop s-a descurcat bine în acest prim meci, pentru mine e important că a format foarte repede conexiuni cu ceilalți jucători, se descurcă bine la antrenamente și cred că a făcut un meci bun astăzi” a afirmat Zeljko Kopic, care a vorbit și despre prelungirea înțelegerii cu Dinamo: „Încă nu am semnat contractul, dar am discutat, cred că va fi în regulă”

Zeljko Kopic: „Îmi doresc încă 3-4 jucători”

Antrenorul lui Dinamo a abordat și subiectul transferurilor. „Mă aștept să mai vină jucători, au existat discuții despre Ianis Stoica, dar nu este ușor. Nu știu dacă e prea scump, despre asta trebuie să vorbească domnul Nicolescu. E un jucător valoros. Avem discuții cu mai mulți jucători, sper că se vor finaliza. Îmi doresc încă 3-4 jucători, nu este vorba doar despre calitate, există și alte aspecte. Ne dorim să aducem jucători pe toate posturile, pentru a avea o concurență mai puternică pe fiecare post” a declarat Zeljko Kopic.

Următorul amical al lui Dinamo din Antalya va avea loc luni, 13 ianuarie, împotriva sârbilor de la Novi Pazar.

„Câinii” au încheiat anul 2024 pe locul 3 în Superligă, cu 36 de puncte, unul în minus față de primele două clasate, Universitatea Cluj și FCSB.