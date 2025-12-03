Reacţia maghiarilor după victoria în faţa României! Selecţionerul Ungariei, lecţie de fair play

ADVERTISEMENT

Presa maghiară exultă după victoria în faţa României: „Pas mare spre sferturi”

Presa din Ungaria visează după victoria împotriva „tricolorelor”, echipa maghiară fiind cu un pas în sferturile de finală, cu maximum de puncte în competiţie până acum. Un succes cu Japonia rezolvă calificarea:

„I-am învins pe români, am făcut un pas mare spre sferturile de finală. Echipa națională a Ungariei a învins România cu scorul de 34-29 în prima rundă a fazei principale a Campionatului Mondial de handbal feminin.

Dacă își pot menține forma împotriva Japoniei, care a învins surprinzător de ușor Elveția, începând de vineri seara, la ora 18:00, se vor califica în primele opt, indiferent de rezultatul ultimului meci împotriva Danemarcei”, scrie Nemzeti Sport.

Selecţionerul Ungariei, lecţie de fair-play

Vladimir Golovin, selecţionerul maghiar, a dat o lecţie de fair-play la finalul confruntării. El a declarat că România a revenit în ultimele 10 minute din prima repriză şi a dezvăluit unde s-a jucat meciul:

„E ca și cum ar fi trebuit să câștigăm acest meci de două ori. În prima repriză, totul a funcționat la început, apoi în ultimele zece minute multe lucruri s-au năruit, apoi echipa națională a României a venit peste noi.

Am jucat mai încet, am cântărit lucrurile prea mult, am făcut greșeli… Primele zece minute ale reprizei secunde au fost importante, acolo s-a decis ce se va întâmpla, apărarea s-a unit, au venit paradele, am marcat goluri ușoare. Am reușit să terminăm bine meciul.

Apărarea a fost importantă, dar nu trăim într-o lume în care poți câștiga meciuri cu 24 de goluri marcate. Aveam nevoie de posesie și de a putea să ne calmăm. Româncele au atacat pentru a egala de mai multe ori, dar am reușit să apărăm avantajul. Suntem încă la primul pas, mai este mult de parcurs, să sperăm”, a spus Golovin.