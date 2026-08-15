Nadia Comăneci, reacție virală după aurul lui David Popovici la 200 metri: „Mentalitate de mare campion!”

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David Popovici a obținut două medalii de aur la Paris: una la proba de 100 metri liber, iar alta la proba de 200 metri liber, devenind astfel ale Campionatelor Europene. Nadia Comăneci a avut un mesaj special pentru sportivul care ne-a pus țara din nou în atenția lumii sportului.

Mesajul Nadiei Comăneci după ultima performanță a lui David Popovici

Campionul nostru a cucerit o nouă medalie de aur la Campionatul European de la Paris, în proba de 200 de metri liber. David Popovici a dominat finala de la Paris de la un capăt la altul, oprind cronometrul la 1:44.15. Cu acest timp extraordinar, românul și-a trecut în palmares al treilea titlu european consecutiv pe această distanță, devansându-i clar pe Tomas Navikonis (1:44.55) din Lituania și pe britanicul James Guy (1:44.87).

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Performanța uluitoare a înotătorului legitimat la CS Dinamo nu a lăsat-o indiferentă pe Nadia Comăneci, cea care . Legenda sportului mondial a ținut să sublinieze calitățile de excepție care l-au transformat pe David într-un fenomen global imposibil de oprit. „Felicitări, David! Încă un aur la 200 m liber şi încă un motiv de mândrie pentru România. Talent, muncă, disciplină şi o mentalitate de mare campion. Bravo, David!”, a fost reacţia Nadiei Comăneci.

Mesajul viral al lui David Popovici la miezul nopții. Ce a postat înotătorul pe contul personal

La miezul nopții, pe contul personal, . „Ici c’est Roumanie!” (n.r. – Aici e România!) a fost textul atașat de înotătorul român la videoclipul cu cursa de 200 de metri liber în care și-a spulberat adversarii. El a introdus la locație Paris, capitala Franței și a strâns un număr mare de aprecieri și comentarii.

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„Sunt flatat de toate aceste laude, dar în continuare sunt un băiat care înoată repede, cum mai sunt mulți în Pantelimon. Deși sună banal, sunt o tonă de sacrificii în spate”, a explicat David Popovici după performanța la 200 de metri liber, considerând că medalia reprezintă o „victorie colectivă”.

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Mai mult, campionul a mărturisit că plănuiește să se bucure de pasiunile sale din afara bazinului: „O să fie mult plimbat cu mașina… mașinile, pentru că asta mă pasionează, plimbat cu motocicleta. O să explorez România, o să explorez Europa… pur și simplu”, a încheiat cel care este din nou cel mai rapid om de pe continent la 200 de metri liber.