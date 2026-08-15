Sport

Nadia Comăneci, reacție virală după aurul lui David Popovici la 200 metri: „Mentalitate de mare campion!”

Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă a României, a avut un nou mesaj pentru David Popovici după ce sportivul a obținut aurul și la proba de 200 metri liber la Paris.
Mihai Dragomir
15.08.2026 | 09:59
Nadia Comaneci reactie virala dupa aurul lui David Popovici la 200 metri Mentalitate de mare campion
ULTIMA ORĂ
Nadia Comăneci, jos pălăria în fața lui David Popovici după aurul la 200 metri liber la Paris. Foto: Mihai Antonio Vasile / Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

David Popovici a obținut două medalii de aur la Paris: una la proba de 100 metri liber, iar alta la proba de 200 metri liber, devenind astfel singurul sportiv din istorie care obține „dubla de aur” în trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene. Nadia Comăneci a avut un mesaj special pentru sportivul care ne-a pus țara din nou în atenția lumii sportului.

Mesajul Nadiei Comăneci după ultima performanță a lui David Popovici

Campionul nostru a cucerit o nouă medalie de aur la Campionatul European de la Paris, în proba de 200 de metri liber. David Popovici a dominat finala de la Paris de la un capăt la altul, oprind cronometrul la 1:44.15. Cu acest timp extraordinar, românul și-a trecut în palmares al treilea titlu european consecutiv pe această distanță, devansându-i clar pe Tomas Navikonis (1:44.55) din Lituania și pe britanicul James Guy (1:44.87).

ADVERTISEMENT

Performanța uluitoare a înotătorului legitimat la CS Dinamo nu a lăsat-o indiferentă pe Nadia Comăneci, cea care îl felicitase și după succesul la 100 de metri. Legenda sportului mondial a ținut să sublinieze calitățile de excepție care l-au transformat pe David într-un fenomen global imposibil de oprit. „Felicitări, David! Încă un aur la 200 m liber şi încă un motiv de mândrie pentru România. Talent, muncă, disciplină şi o mentalitate de mare campion. Bravo, David!”, a fost reacţia Nadiei Comăneci.

Mesajul viral al lui David Popovici la miezul nopții. Ce a postat înotătorul pe contul personal

La miezul nopții, pe contul personal, David Popovici a postat un mesaj deosebit. „Ici c’est Roumanie!” (n.r. – Aici e România!) a fost textul atașat de înotătorul român la videoclipul cu cursa de 200 de metri liber în care și-a spulberat adversarii. El a introdus la locație Paris, capitala Franței și a strâns un număr mare de aprecieri și comentarii.

ADVERTISEMENT
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep....
Digi24.ro
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului

„Sunt flatat de toate aceste laude, dar în continuare sunt un băiat care înoată repede, cum mai sunt mulți în Pantelimon. Deși sună banal, sunt o tonă de sacrificii în spate”, a explicat David Popovici după performanța la 200 de metri liber, considerând că medalia reprezintă o „victorie colectivă”. 

ADVERTISEMENT
După mai bine de 4 ani de război, Aryna Sabalenka a găsit soluția....
Digisport.ro
După mai bine de 4 ani de război, Aryna Sabalenka a găsit soluția. Cum i-a numit pe ucraineni

Mai mult, campionul a mărturisit că plănuiește să se bucure de pasiunile sale din afara bazinului: „O să fie mult plimbat cu mașina… mașinile, pentru că asta mă pasionează, plimbat cu motocicleta. O să explorez România, o să explorez Europa… pur și simplu”, a încheiat cel care este din nou cel mai rapid om de pe continent la 200 de metri liber.

ADVERTISEMENT
Pus pe liber de Dinamo, și-a găsit echipă chiar înaintea derby-ului cu Rapid!...
Fanatik
Pus pe liber de Dinamo, și-a găsit echipă chiar înaintea derby-ului cu Rapid! Uluitor în ce ligă a ajuns să joace
Cristi Chivu, peste Jose Mourinho în clasamentul celor mai buni antrenori. Topul select...
Fanatik
Cristi Chivu, peste Jose Mourinho în clasamentul celor mai buni antrenori. Topul select în care se regăsește tehnicianul român. Ce nume mari a depășit
Se înmulțesc problemele pentru CFR Cluj. Un veteran al lotului a depus memoriu...
Fanatik
Se înmulțesc problemele pentru CFR Cluj. Un veteran al lotului a depus memoriu la FIFA
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Drăgușin a spus totul despre colaborarea cu De Zerbi. Ce i-a transmis antrenorul...
iamsport.ro
Drăgușin a spus totul despre colaborarea cu De Zerbi. Ce i-a transmis antrenorul înainte de ultimul meci la Tottenham
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!