Reacția neașteptată a Vlăduței Lupău după ce Trump a pierdut alegerile în S.U.A

Vlăduța Lupău a distrubuit un filmuleț amuzant cu privire la Donald Trump, cel ce a pierdut recent alegerile din S.U.A. Artista a primit rescpetivul clip de la unul dintre fanii ei și l-a postat la InstaStory.

În clipul prezentat în putem vedea pe Donald Trump dansând pe melodia „Am prieteni de valoare” a Vlăduței Lupău: „Seara asta mă respect/ Vreau ca să mă simt perfect/ Băieții să îmi danseze/ Muzica să mă distreze.

„Seara asta mă respect/ Vreau ca să mă simt perfect/ Băieții să îmi danseze/ Muzica să mă distreze./Beau Red Bull și cu whisky/ Că așa beau toti prietenii/ Beau și de nimic nu-mi pasă/ Că așa-i viața mai frumoasă.”, sunt versurile pe care Trump țopăie în filmulețul distribuit de solista de muzică populară.

Trump izonizat de Vlăduța Lupău pe Instagram

Dat fiind faptul că fostul președinte american tocmai ce a pierdut alegerile, postarea cântăreței de muzică populară nu poate fi decât una ironică.

Interpreta de muzică populară este foarte activă pe Instagram și a menționat în trecut că este un mod în care își susține cariera. Ea este de părere că dacă nu își ține fanii la curent cu toate noutățile din viața ei, cariera i se va duce în jos.

„Nu eram convinsă că vreau să fac publică chestia asta, însă, după aceea, am zis că trebuie, sunt atâtea lucuri pe care trebuie să le fac, nu postez nimic, iar viața unei persoane publice care nu postează se duce în jos”, spunea acesta la sfârșitul lunii trecute pe InstaStory.

Discuția avea loc în contextul în care anunțase că este infectată cu Covid-19 și, din cauza stărilor de rău, nu putea să fie activă pe rețelele de socializare. „Dragii mei… vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa

Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare. Cu siguranță întrebarea voastră la fel ca și a mea este “De unde am contractat virusul?” … nu știu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezentă la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național.

Vă îndemn pe toți cei care credeți că aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine!” a anunțat îndrăgita solistă în mediul online. Momentan, vedeta se află în carantină și își petrece timpul făcând ordine în lucruri și gesturi nobile și amuzându-se cu fanii virtuali.