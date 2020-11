Reacția norvegienilor după ce meciul cu România a fost anulat: ”Suntem foarte dezamăgiți”

Norvegienii sunt dezamăgiți după ce partida cu România din Liga Națiunilor nu va mai avea loc. „Grupul de jucători este disperat” se precizează în comunicatul Federației din Norvegia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Meciul dintre România și Norvegia, din Liga Națiunilor, care trebuia să se dispute astăzi a fost anulat! Oaspeții nu au putut pleca din Norvegia din cauza COVID-19, iar cei de la UEFA au spus că jocul nu va mai avea loc.

După hotărârea UEFA, Federația de Fotbal din Norvegia a emis un comunicat în care spune că nordicii sunt nemulțumiți pentru că autoritățile din capitala lor nu le permit fotbaliștilor și membrilor staff-ului să plece din țară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Norvegienii sunt supărați pentru că partida cu România nu se va mai juca

Apărătorul dreapta Omar Elabdellaoui a fost testat pozitiv la coronavirus și este în izolare. „Grupul de jucători este disperat din cauză că autoritățile din Norvegia nu ne lasă să călătorim pentru aceste două meciuri decisive din Liga Națiunilor, cu România și Austria. Eram la aeroport, iar avionul urma să decoleze într-o oră când am aflat.

Ne-am supus strictului protocol UEFA, care ne cere să facem teste de coronavirus înainte să plecăm spre Norvegia, iar de când am aterizat ne-am testat de cinci ori. După cazul de COVID-19, toți jucătorii și staff-ul au avut câte două teste negative.

ADVERTISEMENT

Am stat în carantină la hotel, am purtat mască, ne-am verificat temperatura, iar la masă am stat distanțați. Un doctor specialist a stat mereu cu noi. Avem avionul nostru cu care călătorim, iar în România urma să respectăm același protocol.

”Norvegia nu aplică protocolul UEFA, așa cum fac restul țărilor”

Autoritățile din Norvegia spun că ne putem urca într-un avion și putem pleca acasă, cu riscul de a ne îmbolnăvi, dar nu putem să zburăm cu un charter. Au fost de acord cu protocolul UEFA, dar când apare o infecție nu-l aplică, așa cum fac restul țărilor. S-au jucat 43 de meciuri în ultimele zile. Niciunul nu a fost anulat, chiar dacă au fost cazuri de coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În ultimii patru ani am lucrat din greu pentru a urca în clasamentul FIFA. Dacă nu vom juca împotriva României și Austriei, planurile noastre vor avea de suferit”, este comunicatul Federației din Norvegia.

”Suntem foarte dezamăgiți că autoritățile ne obligă să rămânem acasă. Toate celelalte 54 de națiuni UEFA, cu excepția Norvegiei, joacă meciuri internaționale în această săptămână. Autoritățile norvegiene acceptă să zburăm spre casă, dar în același timp ne spun să nu călătorim cu zboruri charter către România”, comunicat scris de Stefan Johansen, Martin Odegaard și Joshua King.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

România se află pe locul trei al grupei din Liga Națiunilor, cu patru puncte acumulate după patru jocuri. Austria și Norvegia sunt pe primele două locuri ale grupei. Ambele au nouă puncte. Irlanda de Nord ocupă ultima poziție, cu un punct. Alexandru Maxim își dorea ca rezultatul meciului cu nordicii să se decidă pe teren.