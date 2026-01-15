Reacția Patriarhiei la calculul făcut de FANATIK despre impozitul pe care Biserica l-ar plăti pentru lăcașurile de cult. Cum se apără instituția

ADVERTISEMENT

Materialul publicat de FANATIK a avut ecouri în interiorul Bisericii Ortodoxe Române, iar Patriarhia a transmis un comunicat oficial cu privire la informațiile prezentate pe 13 ianuarie 2026.

Reacția Patriarhiei la materialul publicat de FANATIK despre scutirile de care beneficiază Biserica Ortodoxă Română

În urmă cu două zile, FANATIK a abordat tema impozitării bunurilor pe care le deține Biserica Ortodoxă Română, care are o avere impresionantă. Ne-am raportat la una din cele mai noi clădiri inaugurate de BOR, Catedrala Mântuirii Neamului: dacă ar fi taxată de stat, în vistieria guvernului ar ajunge aproximativ 4 milioane de euro.

În același material, FANATIK a prezentat punctul de vedere al unui cunoscut economist, care a pus în discuție tema impozitării tuturor imobilelor și terenurilor pe care Biserica le deține, făcând o comparație cu persoanele cu handicap, de pildă, care nu au scutire de la plata dărilor. În dreptul la replică transmis de Patriarhie, instituție condusă de Preafericitul Daniel, se menționează faptul că și Biserica Ortodoxă plătește , pe salarii, recunoscând, totuși, că, potrivit legii, într-adevăr nu se plătesc taxe pe proprietățile recunoscute strict ca lăcașuri de cult, ci doar pe cele care desfășoară activități economice.

BOR susține că a plătit taxe pentru muncitorii care au lucrat și lucrează la Catedrala Mântuirii

În cazul Catedralei, Patriarhia spune că au fost plătite, de la începutul construirii, contribuții fiscale și impozite „specifice salarizării muncitorilor care lucrează pe șantierul ansamblului Catedralei, precum și cotele de TVA aferente materialelor de construcții utilizate – sume care se întorc la statul român prin mecanismul fiscal obișnuit”.

Biserica Ortodoxă recunoaște că nu plătește impozite pentru lăcașurile de cult

„Scutirea de la impozitarea clădirilor care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial este prevăzută de lege și există în majoritatea țărilor democratice, fiind menită să faciliteze serviciile de utilitate publică pe care Biserica le oferă comunității”, mai precizează Biserica Ortodoxă Română. Totodată, Patriarhia se laudă cu faptul că BOR a investit, doar în anul 2024, 73 de milioane de euro în activități sociale și caritabile, susținând 867 de instituții și servicii sociale de care ar fi beneficiat peste 363.000 de persoane.

Ce sintagmă a deranjat Patriarhia

În comunicat, Patriarhia s-a legat și de sintagma folosită de FANATIK, „câți bani ar încasa statul”, punctând exact ceea ce am prezentat și noi, și anume faptul că nu se pun impozite pe clădirile care figurează strict ca lăcașuri de cult. „Afirmațiile simpliste privind cât „ar putea primi statul” dacă anumite lăcașuri de cult ar fi impozitate diferit ignoră cadrul legal actual și rolul social real al cultelor religioase recunoscute.

Biserica Ortodoxă Română își reafirmă angajamentul de a contribui, într-un mod responsabil și transparent, la bunăstarea societății românești, în conformitate cu spiritul legii și cu valorile credinței creștine”, se mai arată în comunicatul Patriarhiei.

Ce a spus specialistul în economie, pentru FANATIK, pe speța impozitării bisericilor

Redăm, în rândurile de mai jos, de FANATIK, în care se specifică foarte clar anumite lucruri cu privire la impozitarea Bisericii.

Specialistul spune în mod extrem de clar că nu au fost făcute studii sau statistici despre câți bani ar lua statul dacă ar fi impozitate și bisericile, cu toate proprietățile lor, referindu-se exact la clădirile care nu desfășoară activități economice (magazinele bisericești, de pildă): „Nu s-au făcut, în mod oficial, studii sau statistici despre câți bani ar obține statul român dacă ar fi impozitate și bisericile, cu toate proprietățile lor, nu pentru că politicienii nu și-au dorit să afecteze în vreun sens sau altul independența cultelor religioase, că nu vorbim doar de Biserica Ortodoxă, prin prisma protejării interesului enoriașului. S-a mers mereu pe ideea că neavând niște surse certe de finanțare, măcar atât să facă statul, să excedeze de la plata taxelor și impozitelor”.