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Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu mai vină pe stadion. Exclusiv

Gigi Becali a reacționat după decizia radicală luată de Peluza Nord de a nu mai veni pe stadion la meciurile celor de la FCSB. Poziție surpriză adoptată de patronul roș-albaștrilor.
Adrian Baciu
04.08.2026 | 14:29
Reactia patronului de la FCSB dupa ce Peluza Nord a decis sa nu mai vina pe stadion Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, de acord cu gestul fanilor din Peluza Nord care nu au venit la meciul cu Farul. Sursa foto: colaj Fanatik
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Fanii celor de la FCSB nu au mai rezistat după umilința favoriților în dubla cu necunoscuta Auda, din Conference League, și au luat o decizie radicală: nu s-au prezentat la stadion pentru meciul cu Farul din întrecerea internă. Gigi Becali (68 de ani) a comentat acest gest pe care l-a făcut Peluza Nord.

Patronul FCSB le dă dreptate fanilor din Peluza Nord care nu au venit la meciul cu Farul

FCSB este pe locul 1 în campionat după 3 etape scurse din acest sezon, cu 7 puncte, la egalitate cu rivala Rapid. Roș-albaștrii nu mai vor să repete rezultatul dezastruos din sezonul anterior, când nu au fost în stare să intre în play-off. În Europa însă, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) a fost umilită de modesta FK Auda.

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Rezultatul european rușinos i-a revoltat pe fanii fostei campioane. Astfel, Peluza Nord FCSB a decis să protesteze într-un mod inedit după eliminarea prematură a favoriților în turul doi preliminar din Conference League. Luni seara, la meciul de pe teren propriu cu Farul Constanța din etapa a 3-a SuperLigii, suporterii au lăsat goală peluza destinată lor.

Marți, la FANATIK SUPERLIGA, a venit reacția patronului de la FCSB după ce fanii au decis să nu mai vină pe stadion. Gigi Becali le-a dat dreptate susținătorilor echipei sale. „(n.r. Ce părere aveți despre faptul că suporterii nu au fost la meciul cu Farul?) Păi, nu au dreptate ei? Pe cine să încurajeze? Nu merită, din moment ce nu alergi pe teren, nu meriți încurajat. Ești om de nimic”, a fost replica dură a lui Becali.

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Ce spunea liderul Peluzei Nord FCSB despre acest protest

Chiar luni, în ziua meciului FCSB – Farul de pe Arcul de Triumf, tot la FANATIK SUPERLIGA, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a oferit informații despre cum va decurge acest protest. Demersul nu se va rezuma doar la meciul din etapa a 3-a: „Protestul rămâne valabil. Nu vom participa la meci, nu vom fi nici în afara stadionului. Vom lăsa un mesaj pe care va trebui să îl înţeleagă indiferent de jucători, conducere, absolut toţi.

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Sperăm ca de la Gigi Becali la ultimul jucător să înţeleagă. Noi am fost alături de echipă şi la bine şi la greu. Lucrurile care s-au întâmplat înainte nu ne-au interesat şi am spus să plecăm de la zero în noul campionat, cu un nou traseu în cupele europene. S-au promis foarte multe lucruri suporterilor şi aşteptăm.

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Dar aşteptarea pe care am avut-o nu a fost răsplătită. Am fost eliminaţi din cupele europene. Nu spunem acum… Să începem să dăm vina pe arbitraj… A lăsat de dorit. Ne vom menţine protestul, sperăm să transmitem şi conducerii şi jucătorilor că nu se mai poate”, a spus fanul roș-albaștrilor.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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