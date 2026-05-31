Reacția Președintelui Emmanuel Macron după succesul lui PSG din Liga Campionilor: „O nouă stea strălucește deasupra Parisului”

Emmanuel Macron, Președintele Franței, a trăit la intensitate maximă finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal. Vezi pe site-ul FANATIK ce a declarat acesta după un nou succes al parizienilor.
Dragos Petrescu
31.05.2026 | 17:45
Preș̦edintele Emmanuel Macron i-a felicitat pe jucătorii lui PSG după un nou triumf în Liga Campionilor
PSG și-a păstrat supremația în fotbalul european, asta după ce a câștigat finala UEFA Champions League de la Budapesta la lovituri de departajare în fața celor de la Arsenal, scor 4-3 (1-1 după 120 de minute). Pentru parizieni este al doilea succes consecutiv în cea mai importantă competiție continentală intercluburi, iar Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut un mesaj special pentru elevii lui Luis Enrique.

Triumful lui Paris Saint-Germain de pe Puskas Arena a fost trăit la intensitate maximă de Emmanuel Macron, Președintele Franței, care a fost prezent în tribune și i-a susținut pe elevii lui Luis Enrique pe toată durata finalei. Imediat după încheierea partidei, acesta a ținut să felicite clubul de pe Parc des Princes, postând un mesaj pe contul său oficial de X. „O nouă stea strălucește deasupra Parisului! Felicitări echipei PSG, care face întreaga Europă să viseze. Franța este mândră”, au fost cuvintele conducătorului din Hexagon.

Pentru PSG este al doilea titlu suprem consecutiv în fotbalul european, echipa lui Luis Enrique fiind în acest moment clubul numărul pe plan continental. În plus, performanța obținută la Budapesta i-a adus grupării de pe Parc des Princes un premiu de 25 de milioane de euro din partea UEFA. De asemenea, fiecare jucător din lotul parizienilor s-a ales cu câte 1 milion de euro din partea lui Nasser Al-Khelaifi, Președintele clubului.

PSG, a doua echipă din era Ligii Campionilor care reușește să-și apere trofeul!

Arsenal părea că va obține o victorie istorică sâmbătă seară, asta după ce Kai Havertz a deschis scorul rapid, după doar șase minute de la fluierul de start al arbitrului Daniel Siebert. Totuși, PSG a replicat în actul secund, prin Ousmane Dembele, actualul Balon de Aur transformând fără emoții o lovitură de la punctul cu var (65′). Meciul a fost decis în cele din urmă la penalty-uri, acolo unde stoperul brazilian al lui Arsenal, Gabriel Magalhaes, a ratat lovitura decisivă, asigurând astfel victoria celor de la PSG cu 4-3 la loviturile de departajare.

Odată cu succesul obținut pe Puskas Arena din Budapesta, Paris Saint-Germain a devenit abia a doua echipă din era Ligii Campionilor care izbuteşte să îşi apere titlul. Primul club care a reușit acest lucru de la „rebrand”-uirea competiției a fost Real Madrid, „galacticii” cucerind marele trofeu de trei ori la rând, între 2016 şi 2018.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
