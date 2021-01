Reacția președintelui lui Gaziantep după demiterea lui Marius Șumudică: ”Din acest motiv ne-am despărțit”

Mehmet Büyükekşi, președintele clubului Gaziantep, a reacționat la puțin timp după ce echipa din Turcia a anunțat că s-a despărțit de tehnicianul Marius Șumudică și a spus și care a fost motivul ce a stat la baza separării dintre cele două părți.

După niște zile tenisionate, în care antrenorul, dar și președintele au făcut declarații publice despre negocierile pentru prelungirea înțelegerii tehnicianului din România, cele două părți au hotărât că ar fi mai bine să se despartă.

Echipa turcă a emis un comunicat în care a anunțat hotărârea, iar apoi președintele lui Gaziantep a luat cuvântul.„Au fost folosite cuvinte care au depășit limita. Le mulțumim lui Șumudică și staffului său pentru ce au făcut la Gaziantep.

”A fost foarte greșit ce a spus”

Nu vrem să intrăm într-o polemică. Din păcate, ceea ce a spus Șumudică a fost foarte greșit. Din acest motiv ne-am despărțit. Îi urăm succes lui și echipei sale pe viitor”, a spus Büyükekşi la postul A Spor.

Ultima perioadă a fost zbuciumată pentru antrenorul român și staff-ul acestuia. Marius Șumudică, a cărui înțelegere cu Gaziantep se termina în vară, voia o renegociere. Președintele echipei din Turcia l-a chemat la negocieri acum două zile, iar oferta nu a fost pe placul tehnicianului român. Turcii voiau ca Șumudică să renunțe la 10% din contract. Gaziantep s-ar confrunta cu probleme financiare din cauza pandemiei de coronavirus.

Antrenorul român și bașkanul s-au contrazis în spațiul public după ultima partidă a echipei din Turcia, eșecul cu Sivasspor, scor 1-2.

”Eu așa nu pot lucra”

”Nu pot accepta un salariu cu 10 la sută mai mic, pentru că am plătit din buzunarul meu 80.000 de euro prime jucătorilor, fiind plăcerea mea. Și apoi, președintele vine și-mi spune că dacă o faci pentru jucătorii tăi, de ce nu și pentru mine? Eu așa nu pot lucra, am refuzat oferta și am plecat. Asta e recompensa pentru succesul meu? Salariul meu, ca să se știe, e de 600.000 de euro”, a fost declarația lui Marius Șumudică care l-a înfuriat pe președinte.

”Banii pe care-i plătim lui și celor din staff sunt 1,2 milioane euro, iar el ne-a cerut 1,9 milioane cu tot cu bonusuri. I-am spus despre situația actuală, și la Barcelona și Galatasaray s-au tăiat salariile, l-am rugat pentru o reducere de zece procente. Unde-i lipsa de respect? Cere contract, contract, contract după fiecare meci. Ne susținem antrenorul, îl respectăm, dar explicațiile sunt greșite. Își arogă toate meritele, dar nu joacă el singur și câștigă meciurile! Dar ce, este Fatih Terim ca să aibă pretențiile astea?!”, a spus președintele după negocierile cu antrenorul român.

„Drumurile noastre s-au despărțit astăzi, de comun acord. Marius Șumudică, care antrenează aici de un sezon și jumătate, nu mai este antrenorul echipei. Ne exprimăm recunoștința sinceră față de ce a făcut aici. Îi mulțumim și îi dorim succes în carieră”, a fost comunicatul lui Gaziantep, după despărțirea de antrenorul român.

51 de meciuri a strâns tehnicianul pe banca echipei din Turcia. A câștigat 20, a făcut egal de 19 ori și a înregistrat 12 eșecuri. Turcii sunt fericiți după despărțirea de antrenorul român. Marius Șumudică a lăsat-o pe Gaziantep pe locul patru în campionatul Turciei, la patru puncte de liderul Besiktas. Cu antrenorul român pe bancă, Gaziantep a strâns 31 de puncte în actualul sezon după 17 etape.

Șumudică are multe echipe în CV-ul său. De-a lungul timpului a antrenat formații ca Al-Shabab, Kayserispor, Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, U Cluj, FC Vaslui, FC Brașov sau Rapid București. “Îmi pare rău de Șumudică. A muncit acolo și a avut rezultate. Și eu am pățit-o. Am vrut să îi dau telefon, dar nu sunt în relații așa bune. Și eu am pățit la Standard la fel. Mi s-au umflat penele”, a fost reacția lui Mircea Rednic după despărțirea lui Șumudică de Gaziantep.