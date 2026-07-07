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Reacția presei din Italia după ce Fiorentina l-a prezentat oficial pe Radu Drăgușin: „Dacă se va întâmpla asta, va rămâne legat de club!”

Radu Drăgușin este oficial noul jucător al Fiorentinei. Presa din Italia a scris despre mutarea fundașului român de la Tottenham la echipa din Serie A.
Mihai Dragomir
07.07.2026 | 12:53
Reactia presei din Italia dupa ce Fiorentina la prezentat oficial pe Radu Dragusin Daca se va intampla asta va ramane legat de club
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Italienii au scris deja despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina. Foto: Fiorentinanews.com.
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Radu Drăgușin a schimbat echipa în această vară. Tânărul fundaș român a fost lăsat de Tottenham să meargă împrumut la Fiorentina. Echipa din Serie A l-a prezentat oficial marți, 7 iulie, iar presa din Italia a scris despre noua achiziție a formației „Viola”.

Ce au scris italienii despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Roberto De Zerbi, tehnicianul italian care a preluat-o din mers pe Tottenham sezonul trecut și a salvat-o de la retrogradare pe ultima sută de metri, nu l-a inclus în planurile de viitor ale echipei și pe Radu Drăgușin. Marți dimineață, pe 7 iulie, fundașul central român a fost prezentat oficial de Fiorentina, echipa care l-a împrumutat pentru un an de zile.

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„El le-a adresat doar un scurt salut celor prezenți: ‘Salut tuturor!’”, au notat italienii de la tuttomercatoweb.com despre tânărul internațional român, adăugând și că „Fiorentina plătește în prezent 1,5 milioane de euro pentru împrumut, iar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru o achiziție definitivă, încă 17,5 milioane de euro. Dacă se va întâmpla acest lucru, Drăgușin ar rămâne legat de Fiorentina până la 30 iunie 2031, câștigând un salariu net de aproximativ 2 milioane de euro pe sezon”.

Despre această mutare a scris chiar și gazzetta.it, precizând că: „Acordul care îl va readuce pe Radu Drăgușin în Serie A a fost finalizat: fundașul va câștiga 2 milioane de euro net pe sezon, în timp ce clubul englez, care a păstrat 10% din viitoarea revânzare. Fiorentina are obligația de a-l juca 60% din meciurile echipei. Dacă obligația va fi declanșată, acordul va fi valabil până în 2031”.

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Adrian Mutu laudă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Fiorentina este clubul unde Adrian Mutu a scris istorie ca jucător și care i-a rămas astfel extrem de drag chiar și la ani buni de cât a părăsit echipa. „Briliantul” a lăudat transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina, considerându-l o decizie foarte bună pentru ambele părți. „Este o mișcare foarte bună pentru el, dar și pentru echipă.

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În primul rând pentru el, pentru că are nevoie de meciuri în picioare pentru a-și reveni la forma pe care o avea când a plecat din Italia. Cred că este o mișcare win-win pentru ambele părți”, a declarat Adi Mutu în exclusivitate pentru FANATIK.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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