Reacția presei din Italia după ce Fiorentina l-a prezentat oficial pe Radu Drăgușin: „Dacă se va întâmpla asta, va rămâne legat de club!”

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Radu Drăgușin a schimbat echipa în această vară. Tânărul fundaș român a fost lăsat de Tottenham să meargă împrumut la Fiorentina. Echipa din Serie A l-a prezentat oficial marți, 7 iulie, iar presa din Italia a scris despre noua achiziție a formației „Viola”.

Ce au scris italienii despre transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Roberto De Zerbi, tehnicianul italian care a preluat-o din mers pe Tottenham sezonul trecut și a salvat-o de la retrogradare pe ultima sută de metri, Marți dimineață, pe 7 iulie, , echipa care l-a împrumutat pentru un an de zile.

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„El le-a adresat doar un scurt salut celor prezenți: ‘Salut tuturor!’”, au notat italienii de la despre tânărul internațional român, adăugând și că „Fiorentina plătește în prezent 1,5 milioane de euro pentru împrumut, iar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru o achiziție definitivă, încă 17,5 milioane de euro. Dacă se va întâmpla acest lucru, Drăgușin ar rămâne legat de Fiorentina până la 30 iunie 2031, câștigând un salariu net de aproximativ 2 milioane de euro pe sezon”.

Despre această mutare a scris chiar și , precizând că: „Acordul care îl va readuce pe Radu Drăgușin în Serie A a fost finalizat: fundașul va câștiga 2 milioane de euro net pe sezon, în timp ce clubul englez, care a păstrat 10% din viitoarea revânzare. Fiorentina are obligația de a-l juca 60% din meciurile echipei. Dacă obligația va fi declanșată, acordul va fi valabil până în 2031”.

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Adrian Mutu laudă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Fiorentina este clubul unde Adrian Mutu a scris istorie ca jucător și care i-a rămas astfel extrem de drag chiar și la ani buni de cât a părăsit echipa. „ , considerându-l o decizie foarte bună pentru ambele părți. „Este o mișcare foarte bună pentru el, dar și pentru echipă.

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În primul rând pentru el, pentru că are nevoie de meciuri în picioare pentru a-și reveni la forma pe care o avea când a plecat din Italia. Cred că este o mișcare win-win pentru ambele părți”, a declarat Adi Mutu în exclusivitate pentru FANATIK.

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