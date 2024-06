Reacția presei din Ucraina după revenirea de senzație cu Slovacia de la EURO 2024. Ce a spus selecționerul Rebrov după ce adversarii României s-au apropiat de optimi

Grupa României de la Campionatul European din Germania s-a complicat după ce . Presa din țara vecină exultă după ce naționala lui Mudryk și Dobvik rămâne cu șanse reale pentru calificare în optimile de finală.

Ucraina, revenire de senzație împotriva Slovaciei

Slovacia a deschis scorul în minutul 17, după golul lui Schranz, însă ucrainenii au revenit și au câștigat cu 2-1 după reușitele lui Shaparenko și Yeremchuk. În acest moment, toate echipele din Grupa E pot să se califice în fazele superioare ale turneului final, dar pot și pleca acasă.

Presa din Ucraina s-a declarat mulțumită de scorul de pe tabelă, însă a scos în evidență Vedetele Mudryk, Dobvyk și Tsigankov nu au impresionat nici în meciul cu Slovacia, iar inspirația selecționerului a făcut diferența.

“Problemele tradiționale în atacul pozițional al ‘galben-albaștrilor’ au fost evidente și în acest meci. Lipsa deschiderilor între liniile adverse a fost evidentă – să creeze și să utilizeze o linie de trecere de calitate a fost posibilă doar de câteva ori. Încercările de a-l lansa pe Mudrik în adâncime nu au părut mult mai eficiente.

Cu toate acestea, merită să lăudăm băieții noștri. Echipa s-a activat și i-a făcut pe slovaci să își reducă intensitatea în zona mediană. La final, elevii lui Serhiy Rebrov au început să încetinească jocul – slavă Domnului, planul a funcționat.

Slovacia nu a reușit să creeze nimic, iar fluierul final a fixat o victorie mare”, au notat jurnaliștii ucraineni de la după succesul cu 2-1 în a doua rundă de la Campionatul European din Germania.

Serhii Rebrov: “Am evoluat foarte slab împotriva României”

Selectionerul Ucrainei, Serhii Rebrov, răsuflă ușurat după ce naționala sa rămâne cu șanse la calificarea în optimi. Antrenorul a recunoscut că elevii săi au arătat un joc mult mai bun față de cel din meciul cu România, iar acum speră să obțină o victorie mare în ultima rundă, împotriva Belgiei.

“Sunt foarte fericit pentru jucători. Am reacționat foarte bine la golul primit. În pauză am schimbat câteva poziții în pressing avansat. Jucătorii care au ieșit de pe bancă ne-au întărit echipa. Cel mai important lucru este că ne-am arătat spiritul. Am încercat foarte mult să schimbăm rezultatul și am meritat victoria.

Am evoluat foarte slab împotriva României, dar acum echipa a dat dovadă de un alt spirit și a meritat să câștige. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, dar aceasta a fost o victorie foarte importantă pentru echipă și pentru țară”, a precizat Serhii Rebrov, la finalul meciului cu Slovacia.