Reacția primarului Ciprian Ciucu, după moartea femeii sfâșiate de câini: „Politica ASPA este total greșită. Nu se mai eutanasiază de ani buni”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, susține că nu vrea să se spele pe mâini de responsabilitatea privind moartea Anei Oroș, dar acuză Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București că a cauzat reapariția haitelor de câini prin faptul că a suspendat eutanasierile câinilor din adăposturi, ceea ce a determinat supraaglomerarea acestora și încetarea capturării câinilor maidanezi pe de străzi.

Ciucu răspunde acuzațiilor aduse de ASPA

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu , a Anei Oroș Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv… nu am cuvinte”, a scris Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Primarul anunță că a demarat o anchetă internă la poliția locală a sectorului, după ce a publicat adrese primite de această instituție de la ASPA în care polițiștilor li se solicita să ia măsuri pentru amendarea proprietarilor câinilor necipați și lăsați liberi pe drumul public precum și a proprietarilor de terenuri virane care nu le-au împrejmuit. Totodată, ASPA semnala mai multe zone în care se află haite de câini care presupun un risc pentru trecători, zone printre care era și digul de la Lacul Morii, unde a fost omorâtă Ana Oroș.

Pe de altă parte, edilul susține că reapariția câinilor pe străzi este cauzată de modul în care a funcționat ASPA în ultimii ani.

„Politica ASPA este total greșită și a dus la reapariția câinilor pe străzi. În loc sa adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de “constientizare”. Nu se mai eutanasiază de ani buni ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline, condițiile în care sunt ținute animalele sunt proaste. Și de aceea, resursele lor nu se duc la capturare, ci pe condiții de cazare și campanii de “conștientizare” pe bani mulți. Un fel de PR pe bani publici.

Până la o analiză mai detaliată, se vede clar din bugetul lor ca investesc în adăposturi și alte servicii și nu în capturare! De exemplu, au un singur colaborator care are abilitatea de a tranchiliza animalele. Despre ce vorbim? Despre incompență și iresponsabilitate. Bucureștiul este enorm, resursele lor pentru capturare sunt inexistente!”, reclamă Ciprian Ciucu.

„Un buget mare, distribuit prost”

Acesta susține că adresele trimise de ASPA au reprezentat doar o modalitate de a-și acoperi incompetența întrucât amendarea proprietarilor de câini necipați nu rezolvă problema, chiar dacă acest lucru poate fi făcut și de poliția animalelor sau de poliția locală a .

În opinia lui Ciucu, problema ar putea fi rezolvată doar printr-o campanie de capturare a animalelor libere, însă acest lucru nu poate fi realizat cântă vreme adăposturile sunt deja pline.

„ASPA scoate niște adrese doar atunci când lucrurile nu au mers bine. Dar nici nu puteau sa meargă bine, cu 2 sau 3 angajați care fugăresc animalele pe terenuri zeci de hectare! Este absurd! ASPA are o singura misiune și un buget mare, distribuit prost. ASPA arunca nedemn vina pe Poliţia Locală. Hârtiile pe care le-a dat presei arată că intenția lor a fost de la început să se acopere de hârtii”, a conchis Ciucu.