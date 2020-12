Reacția primei persoane din România care s-a vaccinat anti-COVID: „Sper că este începutul sfârșitului acestei pandemii”

Duminică dimineața, la Institutul Matei Balș din Capitală, s-a dat oficial startul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid. Asistenta Mihaela Anghel a fost prima persoană căreia i s-a administrat serul produs de Pfizer.

O alegere deloc întâmplătoare, având în vedere că tânăra de 26 de ani a preluat primul pacient infectat cu noul tip de coronavirus, un bărbat din județul Gorj testat pozitiv după ce a intrat în contact cu un italian venit pentru scurtă vreme în România.

„Cred că a fost cea mai mare emoție. Nu m-am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost aleasă. Pur și simplu am spus da și am ajuns aici”, a mărturisit aceasta, exprimându-și, totodată, convingerea că ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul pandemiei.

Reacția Mihaelei Anghel, prima româncă vaccinată anti-Covid

„Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima persoană vaccinată din această țară. Când am primit primul pacient infectat nici nu știam cu ce ne confruntăm, ne așteptam la ce e mai rău, dar ușor-ușor ne-am obișnuit și încercăm să trecem peste.

Suntem afectați de pierderea pacienților, nu s-a întâmplat niciodată să avem un raport atât de mare de decese. Este emoționant pentru fiecare dintre noi. Nu m-am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost aleasă. Pur și simplu am spus da și am ajuns aici.

Nu a durut absolut deloc. Pot să spun că a fost cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum. Celor care nu vor să se vaccineze sau nu sunt siguri le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze, să putem să scăpăm de greutatea asta care ne apasă pe toți și să nu mai aștepte să se îmbolnăvească ei sau cei dragi ca să-și dea seama că există această boală.

Simt și sper că este începutul sfârșitului acestei pandemii. Cea de-a doua doză de vaccin îmi va fi administrată în maxim 21 de zile. Cazul unui băiat de 33 de ani care a fost în Terapie Intensivă mi-a rămas în minte.

A stat cam trei luni și jumătate la noi în spital și din păcate nu s-a putut face nimic. A fost pentru toți ceva urât. Gândiți-vă că toți stăm ore în șir îmbrăcați în acel echipament. Vara a fost groaznic.

Cele mai mari emoții au fost când a venit primul pacient, mai mari decât acum. Știam ce trebuie să facem, dar nu știam exact cu ce ne confruntăm”, a declarat Mihaela Anghel, tânăra asistentă medicală generalistă care a acceptat să fie prima persoană vaccinată anti-Covid în România.

