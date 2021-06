Reacția primei soții a lui Laurențiu Reghecampf când a auzit de divorțul de Anamaria Prodan! Exclusiv

Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf, Mariana Pfeiffer, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum vede ea, din Germania, cel de-al doilea divorț al antrenorului.

Ce spune prima soție a lui Laurențiu Reghecampf despre divorț

Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a vorbit, în exclusivitate, cu FANATIK despre divorțul antrenorului de impresara Anamaria Prodan.

Iar reacția primei soții a antrenorului, Mariana Pfeiffer, pare să spună totul despre relația pe care o mai are cu Laurențiu Reghecampf, mai ales prin prisma faptului că despărțirea lor nu a fost tocmai amiabilă.

”Sinceră să fiu, nu ma interesează acest subiect”, a spus, pentru FANATIK, Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, două mariaje, 13 ani fiecare

Cifra 13 pare să fie una cu ghinion pentru Laurențiu Reghecampf când vine vorba despre căsniciile sale.

Astfel, cu Mariana Pfeiffer, Laurențiu Reghecampf a rezistat 13 ani, cei doi căsătorindu-se în 1994, și despărțindu-se, pare-se, din cauza Anamariei Prodan.

Mariana Pfeiffer, cu 10 ani mai mare decât antrenorul, și Laurențiu Reghecampf, au avut o fetiţă, Ana-Lisa, care a murit la doar un an şi patru luni, din cauza unei afecţiuni a inimii, iar trei ani mai târziu s-a născut fiul lor, Luca.

mult mai vizibil în media, a rezistat tot 13 ani, cei doi căsătorindu-se în 2008, la Las Vegas. Cei doi au împreună un băiat, Laurențiu, născut în 2008. Din prima căsătorie, Anamaria Prodan mai are două fete, ambele locuind în Statele Unite.

Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a făcut-o praf pe Anamaria Prodan

Mariana Pfeiffer a aruncat cât de des a putut ”săgeți” la adresa celei care i-a luat locul în inima antrenorului, impresarul Anamaria Prodan.

„Într-o seară, Laurențiu m-a mângâiat pe picior și bineînțeles că s-a întâmplat mai multe între noi. Ajunsesem să mă simt ca amanta lui, deși eram soția lui. Am făcut dragoste în subsol, într-o cameră în care călcam. Nu a fost confortabil, dar a fost frumos! (…) După divorț, ei au mers în Las Vegas și s-au căsătorit. Am făcut dragoste cu Laurențiu și după ce s-a căsătorit cu Ana. Am acceptat pentru că îl iubeam”, spunea Mariana Pfeiffer la Acasă TV, acum câțiva ani.

Mai mult, povestea ea la acea vreme, Anamaria Prodan a deranjat-o prin atitudinea pe care o avea din postura de iubită a soțului ei și sugera că impresara i-ar fi furat soțul.

Anamaria Prodan i-a forțat mâna lui Laurențiu Reghecampf cu nunta?

Mariana Pfeiffer povestea că, în ciuda faptului că mariajul ei cu Laurențiu Reghecampf era unul cu probleme, gesturile făcute de au deranjat-o cumplit.

„Laurentiu m-a anuntat la telefon că vrea să divorțeze. Mi-a spus: ‘Ești o mamă bună, ești o soție ideală, ești gospodină, dar nu se poate să trăim împreună’. A zis că nu mai merge, nu ne mai potrivim”, povestea Mariana Pfeiffer.

Iar motivul pentru care, prin telefon, a fost părăsită de antrenor l-a aflat mai târziu, atunci când i s-a spus că Anamaria Prodan era, de fapt, însărcinată.

„Eu nu apucasem să mă mut şi ea venea deja la mine acasă. Într-un sfârşit de săptămână ea a venit şi a vrut să mă ajute să car mobila. Are un tupeu incredibil. Măcar putea să aibă bunul simţ şi să nu vină acolo cât eram eu acolo. Laurenţiu m-a sunat într-o seară şi mi-a spus că Anamaria este însărcinată şi că trebuie să divorţăm pentru că Anamaria este însărcinată”, mai spunea, pentru sursa citată, Mariana Pfeiffer.