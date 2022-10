Reacția Rapidului după acuzațiile grave lansate de CFR Cluj: “Nu se poate așa ceva!”

Rapid a obținut o victorie importantă în ceea ce privește consolidarea locului în fruntea clasamentului din SuperLiga, însă succesul a fost umbrit de fazele controversate ale derby-ului, care s-au soldat cu acuzații grave făcute de conducerea ardeleană la adresa arbitrului Cătălin Popa. Daniel Niculae, președintele de la Rapid, a oferit replica prin intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Daniel Niculae, mesaj ferm pentru conducerea CFR-ului după acuzațiile lansate: „Nu cred că se face așa ceva!”

Cătălin Popa a dictat două penalty-uri controversate în favoarea Rapidului, iar . Mai mult decât atât, fostul mare arbitru din Liga 1, Balaj, a adus acuzații grave la adresa lui Cătălin Popa. Daniel Niculae, oficialul rapidiștilor, a oferit replica la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Nu cred că se face așa ceva! Noi am fost defavorizați multe etape și nu cred că a ieșit nimeni, în afara unui comunicat oficial, când deja paharul era plin și curgea și din el, nu cred că a ieșit nimeni să spună așa ceva. Defavorizați de ce? Pentru că primul 11 metri a fost clar. Mai clar de atât nu cred că se putea. Luckassen își face ultimul pas și sare ca să joace mingea cu capul. Apoi fundașul CFR-ului, Yuri, încearcă acea foarfecă, lovește mingea, iar portarul celor de la CFR Cluj face ceea ce face.

Sincer, da! (n.r. ți se par acuzațiile ieșite din comun?). Eu nu vreau să vorbesc despre echipele cu care ne confruntăm pentru că nu este fair-play și nu este ok. Și noi am avut arbitraje prin care am fost defavorizați și nu am vorbit despre echipele respective, ci pur și simplu despre maniera de arbitraj. Însă, să spui că a avut tentă arbitrul mi se pare exagerat și lipsit de fair-play”, a declarat Daniel Niculae, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Daniel Niculae, despre al doilea penalty din Rapid – CFR Cluj 2-1: „Nu este o simulare”

, jurnalistul Andrei Trifan i-a cerut părerea lui Daniel Niculae în ceea ce privește al doilea penalty acordat de Cătălin Popa pentru cei de la Rapid, în urma duelului dintre Burcă și Dugandzic.

„Nu este o simulare, este o ținere reciprocă. Fundașul CFR-ului îi dă drumul mai târziu lui Dugandzic. Este un penalty obținut de atacantul nostru. Este un 11 metri acordat ușor, asta e clar. Nu mi se pare fair să vorbesc de cealaltă echipă. Așa aș putea spune că la intrarea lui Deac în minutul 5 trebuia să fie arătat cartonașul galben, iar în minutul 55-60 poate lua cartonaș roșu, dar nu sunt lucruri pe care vreau să le discut eu.

De asemenea, oficialul echipei din Giulești i-a adresat cuvinte de laudă lui CFR Cluj și le-a urat succes fotbaliștilor în meciul decisiv din Conference League cu Ballkani.

„Respect foarte mult CFR Cluj și poate fi un exemplu pentru orice echipă din România, mai ales la ce performanțe au avut în ultimii ani și îmi doresc să se califice în primăvara europeană. Este o echipă care aduce multe puncte României și le urez succes. Nu-mi place să vorbesc despre celelalte echipe și cred că ceilalți conducători trebuie să fac același lucru”, a declarat Daniel Niculae la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Daniel Niculae, după victoria cu CFR Cluj: „Ne consolidăm poziția în clasament”

Rapid a obținut o victorie importantă împotriva vecinei de clasament din SuperLiga, CFR Cluj. Formația pregătită de Adi Mutu s-a apropiat la 5 puncte de liderul Farul Constanța. , însă o consideră în continuare pe CFR Cluj favorită la titlu.

„Știam că vom avea probleme dacă le vom acorda lovituri libere în preajma careului sau cornere. De ce ne-am ferit nu am scăpat. Am primit gol din corner. Ocaziile lor au venit din faze fixe, însă mă bucur că am reușit să revenim chiar și atunci când am fost egalați, pentru că e greu să începi a doua repriză și să primești gol în fața unei echipe foarte bune.

Din punctul meu de vedere, anul acesta, principala candidată la câștigarea campionatului este CFR Cluj. Este o echipă matură, o echipă bună și nu degeaba domină campionatul României de ani de zile.

Mă bucur pentru victoria noastră pentru că ne consolidează poziția pe care o avem acum în clasament. Ne apropiem de îndeplinirea obiectivului, de a ajungeîn play-off. Sperăm să ajungem mult mai repede decât ne-am propus și vom vedea ceea ce se va întâmpla”, a spus Daniel Niculae la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.