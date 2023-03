Reacția rivalului lui Nicu Covaci în scandalul cu UCMR. Ce nu i-a spus nimănui liderul Phoenix

Faptul că Nicu Covaci de la Phoenix nu a fost admis în UCMR (Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România) a creat multă vâlvă în ultimele ore, mai toată lumea fiind de partea cântărețului.

Josef Kappl intervine în scandalul dintre Nicu Covaci și UCMR. De ce nu a fost admis, de fapt, cântărețul de la Phoenix

Există, însă, și persoane care nu au sărit să-l apere, printre care și rivalul său de moarte, Josef Kappl. Acesta a postat pe un text de Corneliu N. Vaida, cu care e 100% de acord.

„În sfârșit cineva care s-a informat temeinic, înainte de a comenta”, este mesajul pe care Kappl a vrut să îl transmită publicului, confirmând tot ce a spus Vaida.

Întregul scandal a pornit după ce s-a aflat că Nicu Covaci a trebuit să dea un examen pentru a face parte din UCMR. Covaci a picat testul, luând nota 7,60, sub 8, cea necesară pentru admitere. În opinia fanilor lui Covaci, aceste examene umilesc artiștii care au dovedit de-a lungul anilor că știu să compună o melodie și au habar despre muzică, în general.

Adevărul este, ca de fiecare dată, undeva la mijloc. N. Vaida vine cu detalii noi, în premieră, oferind informații pe care lumea nu le știa despre relația lui Covaci cu UCMR, de pildă, în special cu șeful Uniunii, Adrian Iorgulescu.

De ce a fost nevoie de introducerea examenelor pentru cei care vor să facă parte din UCMR

„Se știe că nu sunt deloc fanul lui, al lui Nicu Covaci post-1990. Dimpotrivă! Dar… Am dat și eu niște telefoane. Am discutat cu câțiva muzicieni, unii subiectivi, alții obiectivi, referitor la subiectul ăsta. Am aflat lucruri interesante”, scrie Vaida în primele rânduri din postarea de pe Facebook.

Mai precis, se pare că examenul pentru a intra în UCMR a fost introdus în anul 2013, cu un scop anume. „A fost creat special ca să se facă distincția dintre muzicienii care compun muzică cu creierul, urechea, gura și mâinile lor, spre deosebire de ”compozitorii” care, în loc de instrumente muzicale, folosesc un computer și softuri care generează… ”muzică”. Singura metodă de a-i selecta pe adevărații compozitori ar fi examenul ăsta atât de blamat zilele astea”, a continuat Vaida pe Facebook.

La mijloc există și o situație personală. Nicu Covaci s-a remarcat de-a lungul anilor cu atacuri în mod repetat la adresa lui Adrian Iorgulescu de la UCMR.

„Nicu Covaci a pornit de mulți ani un adevărat război împotriva UCMR”

„Nicu Covaci a pornit de mulți ani un adevărat război împotriva UCMR pentru a-și recupera niște drepturi de autor, care, spun unii, nici măcar nu trebuiau cerute de la UCMR, fiindcă nici UCMR nu a primit nimic de la Electrorecord sau Sergiu Nicolaescu și varii case de film”, se mai arată în mesajul de pe rețeaua de socializare. Trebuie menționat faptul că a vrut să își recupereze drepturile de autor de pe urma vânzării de discuri semnate de Electrorecord și de pe urma muzicii din niște filme.

Doar că… aici lucrurile se complică din nou. În opinia lui Vaida, Nicu Covaci nu a compus singur șlagărele cu care . „Știu din discuțiile cu ceilalți membri ai trupei că aceste compoziții nu au fost niciodată doar ale lui.

Au fost sau compoziții comune sau compozițiile lui Ioji Kappl (singurul absolvent de Conservator din trupă!). Andri Popa a fost compoziția exclusivă a lui Baniciu. Cât despre orchestrații, Ioji Kappl a fost alfa și omega”, a mai scris Vaida.