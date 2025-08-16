News

Reacția României, după summit-ul istoric ruso-american din Alaska: „Un prim pas spre deblocarea negocierilor pentru pacea în Ucraina”

România a transmis o reacție oficială după summit-ul istoric ruso-american din Alaska care a avut ca obiect pacea din Ucraina
Raluca Alexe
16.08.2025 | 16:34
Oana Țoiu a prezentat reacția României după summit-ul din Alaska / sursa: colaj Fanatik, Hepta

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis reacția României după summit-ul istoric organizat în Alaska între Trump și Putin. Aceasta a salutat invitația președintelui american adresată lui Volodimir Zelenski pentru o discuție la Casa Albă.

Reacția României, după summit-ul din Alaska

Oana Țoiu a postat un mesaj pe rețeaua de socializare X potrivit căruia evoluția discuțiilor internaționale sunt pozitive, iar implicarea Statelor Unite, alături de Uniunea Europeană – care a transmis că dorește să se implice în facilitarea unei întâlniri trilaterale Ucraina – SUA – Rusia, poate fi decisivă nu doar pentru obținerea păcii, dar și pentru menținerea acesteia pe termen lung.

„Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitatea durabilă să fie baza prosperității în regiune”, a notat Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a subliniat că țara noastră va continua să fie parte activă a acestui efort comun, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre fiind esențiale atât pentru pace, cât și pentru dezvoltarea economică.

„Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington. Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii.

Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune. România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”, a mai scris Oana Țoiu pe rețeaua socială.

Pretențiile lui Putin, piedica spre pacea din Ucraina

Europarlamentarul Victor Negrescu a spus că summit-ul organizat de Trump a fost o tentativă de bună credință a președintelui american de a restabili pacea și liniștea în Ucraina, însă pretențiile lui Vladimir Putin sunt mult prea mari.

„Summit-ul a întărit ideea că, în aceste zile, se joacă viitorul regiunii noastre. Urmează discuții cruciale cu SUA dar şi în interiorul UE şi NATO. Agenda noastră de politică externă devine decisivă pentru viitorul României”, consideră europarlamentarul, potrivit observatornews.ro.

