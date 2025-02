Reacția sfâșietoare a Eleonorei Dumitru, „mama” lui Perneș la Mireasa. Femeia nu poate accepta ideea că Andrei nu mai este: „E prea tragic”

Decesul fulgerător al lui Andrei Perneș a venit ca un trăsnet peste fanii emisiunii Mireasa, dar mai ales pentru cei care l-au cunoscut. Eleonora Dumitru i-a fost mamă, pentru câteva luni, în cadrul show-ului, iar vestea tragediei a devastat-o.

Cum a reacționat Eleonora Dumitru la aflarea veștii lui Andrei Perneș

Andrei Perneș urma să împlinească 29 de ani în martie, însă destinul i-a fost curmat brusc în dimineața zilei de 19 februarie 2025.

Vestea că s-a stins din viață a venit ca un șoc peste cei care l-au cunoscut. Eleonora Dumitru este cea care l-a însoțit la intrarea în casa Mireasa, deși nu este mama sa. De fapt, nu avea o legătură de sânge cu fostul concurent, ci a fost cea care l-a ajutat cu curățenia în casă în perioada în care a fost plecat din țară.

În lunile petrecute în casă, au creat o legătură puternică. Astfel că, în momentul în care a citit știrea, nu a vrut să creadă. Din păcate,

„De dimineață am vorbit cu mama lui, cu doamna Valeria, de atunci nu am mai insistat. Dacă pentru mine este așa mare durere, vă imaginați ce este pentru dânșii. Și nu… a fost un șoc, este un șoc pentru toată lumea, pentru mine, pentru familia mea, pentru că m-am atașat, a fost băiatul meu. Am încercat să-i dau sfaturile ca o mamă, lângă el. M-a căutat, am fost bine, am ținut legătura, dar șocul ăsta, la 28 de ani să ți se frângă aripile, visele, e prea tragic.

E o durere imensă pe care nu o poți exprima în cuvinte. Eu sper să-și găsească liniștea și bunul Dumnezeu să-l ia în cetatea de îngeri, să ne păzească de acolo de sus, mai ales pe familia lui că e prea mare durerea… la 28 de ani când ți-e viața înainte? În momentele asta ne dăm seama că viața este o clipă. Îți dorești și spui atâtea speranțe. Se stinge, e un fum, de dimineață plâng încontinuu”, a declarat Eleonora Dumitru, pentru , după moartea lui Andrei Perneș.

„Sunt la a doua tragedie”

De altfel, doamna Eleonora a dezvăluit că vestea este cu atât mai greu de asimilat, cu cât este al doilea deces din familia sa într-o singură săptămână. Știa că lui Andrei Perneș îi merge bine în ultima perioadă și are planuri mari.

„Mi-a trimis cineva pe WhatsApp, sunt la a doua tragedie că am mai avut un deces în familie în ultima săptămână. Nu mi-a venit să cred. Am citit și apoi am sunat-o pe mama lui care mi-a confirmat. Era în șoc. Eu nu am aflat mai multe. Pe 28 martie făcea 29 de ani. Făcea dansuri, își găsea preocupări. El a fost un băiat optimist, perseverent în ceea ce și-a dorit.

A fost un băiat foarte bun, iubitor, carismatic, cu zâmbetul tot timpul. Nu se vedea dacă avea o problemă, avea darul de a fi cu zâmbetul pe buze. Ne-am văzut de sărbători, ne-am căutat, a fost ca și copilul meu. Eram eu, Andrei, Valentin, Sese și Giovana. Speram să ajung la nuntă, nu la înmormânare”, a completat Eleonora Dumitru.

Mesajul transmis de Sabrina după moartea lui Perneș

După ce a declarat pentru FANATIK, printre lacrimi, că „este groaznic” ceea ce se întâmplă, Sabrina, fosta soție a lui Andrei Perneș, a reacționat și în mediul online. Tânăra a publicat două imagini din timpul relației și un mesaj emoționant.

„Încă sper că nu e real. Te rog ai grijă de tine acolo sus”, este textil sfâșietor transmis de fosta concurenta Mireasa. Cei doi au avut o relație marcată de suișuri și coborâșuri. S-au căsătorit în finala emisiunii, însă în luna iulie a anului trecut s-au despărțit definitiv.