Reacția Soranei Cîrstea după ce l-a văzut pe Ion Țiriac la Roland Garros! La începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului

Sorana Cîrstea face senzație la Paris. Ajunsă la 36 de ani, sportiva din România a reușit să se califice în sferturile de finală de la Roland Garros și visează la turneul campioanelor. Aceasta a vorbit despre realizările sale, dar și despre Ion Țiriac. Fostul mare tenismen din țara noastră a fost prezent în tribune pe Suzanne Lenglen.

Sorana Cîrstea, la un pas de cea mai mare realizare a carierei! Mesajul transmis după victoria de la Roland Garros

Până în această fază a competiției, românca a făcut un turneu de poveste în Franța și visează la o calificare în careul de ași.

Niciodată în carieră Sorana Cîrstea nu a ajuns în semifinalele unui turneu de Mare Șlem. O poate face însă acum, la 36 de ani. La conferința de presă a vorbit despre forma foarte bună prin care trece.

„Așa cum am spus, știam că e o jucătoare mult mai periculoasă decât ceea ce spunea clasamentul ei și a dovedit că astăzi așa a fost. A fost cea mai dificilă adversară de până acum. O jucătoare un pic atipică, stângace, cu o dreaptă extrem de puternică, un joc foarte băiețesc și a trebuit să muncesc pentru această victorie. Însă am pregătit destul de bine meciul cu antrenorul meu, am avut planul tactic, cum să spun, pus la punct. Și din nou, până la 6-3, 5-2 a mers foarte bine, apoi un pic am luat piciorul de pe accelerație și s-a văzut imediat. Însă, per total, mă bucur că am terminat în două seturi”, a precizat jucătoarea.

Sorana Cîrstea, mesaj emoționant după calificarea în sferturi la Roland Garros! Ce a spus când l-a văzut pe Ion Țiriac în tribună

În tribune, la meciul din optimile de finală ale turneului Roland Garros, s-au aflat și două nume uriașe ale tenisului românesc: Virginia Ruzici și Ion Țiriac. Sorana Cîrstea le-a mulțumit pentru toată susținerea. La începutul anului, sportiva s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac.

„Da, m-am bucurat mult să-l văd pe domnul Țiriac și să o văd și pe doamna Virginia. Normal, sunt oameni care nu necesită niciun fel de descriere și, de fiecare dată când vin la meciurile mele și mă urmăresc, este o bucurie și este o onoare”, a mai spus Sorana, conform TVR.