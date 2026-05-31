Sport

Reacția Soranei Cîrstea după ce l-a văzut pe Ion Țiriac la Roland Garros! La începutul anului s-a despărțit de fiul miliardarului

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros și este la un pas de cea mai mare performanță a carierei. Românca a avut un mesaj special pentru Ion Țiriac și Virginia Ruzici.
Alex Bodnariu
31.05.2026 | 17:15
Reactia Soranei Cirstea dupa ce la vazut pe Ion Tiriac la Roland Garros La inceputul anului sa despartit de fiul miliardarului
ULTIMA ORĂ
Sorana Cîrstea, la un pas de cea mai mare realizare a carierei! Mesajul transmis după victoria de la Roland Garros
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea face senzație la Paris. Ajunsă la 36 de ani, sportiva din România a reușit să se califice în sferturile de finală de la Roland Garros și visează la turneul campioanelor. Aceasta a vorbit despre realizările sale, dar și despre Ion Țiriac. Fostul mare tenismen din țara noastră a fost prezent în tribune pe Suzanne Lenglen.

Sorana Cîrstea, la un pas de cea mai mare realizare a carierei! Mesajul transmis după victoria de la Roland Garros

În optimile de finală, Sorana Cîrstea a trecut fără prea mari emoții de chinezoaica Xiyu Wang, cu scorul de 6-3, 7-6. Până în această fază a competiției, românca a făcut un turneu de poveste în Franța și visează la o calificare în careul de ași.

ADVERTISEMENT

Sportiva din țara noastră se va duela în sferturile de finală cu câștigătoarea confruntării dintre Mirra Andreeva și Jil Teichmann. Niciodată în carieră Sorana Cîrstea nu a ajuns în semifinalele unui turneu de Mare Șlem. O poate face însă acum, la 36 de ani. La conferința de presă a vorbit despre forma foarte bună prin care trece.

„Așa cum am spus, știam că e o jucătoare mult mai periculoasă decât ceea ce spunea clasamentul ei și a dovedit că astăzi așa a fost. A fost cea mai dificilă adversară de până acum. O jucătoare un pic atipică, stângace, cu o dreaptă extrem de puternică, un joc foarte băiețesc și a trebuit să muncesc pentru această victorie. Însă am pregătit destul de bine meciul cu antrenorul meu, am avut planul tactic, cum să spun, pus la punct. Și din nou, până la 6-3, 5-2 a mers foarte bine, apoi un pic am luat piciorul de pe accelerație și s-a văzut imediat. Însă, per total, mă bucur că am terminat în două seturi”, a precizat jucătoarea.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate Citește mai mult la: h

Sorana Cîrstea, mesaj emoționant după calificarea în sferturi la Roland Garros! Ce a spus când l-a văzut pe Ion Țiriac în tribună

În tribune, la meciul din optimile de finală ale turneului Roland Garros, s-au aflat și două nume uriașe ale tenisului românesc: Virginia Ruzici și Ion Țiriac. Sorana Cîrstea le-a mulțumit pentru toată susținerea. La începutul anului, sportiva s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”

Da, m-am bucurat mult să-l văd pe domnul Țiriac și să o văd și pe doamna Virginia. Normal, sunt oameni care nu necesită niciun fel de descriere și, de fiecare dată când vin la meciurile mele și mă urmăresc, este o bucurie și este o onoare”, a mai spus Sorana, conform TVR.

ADVERTISEMENT
Fanii lui PSG l-au umilit pe Mbappe, după un nou triumf în Liga...
Fanatik
Fanii lui PSG l-au umilit pe Mbappe, după un nou triumf în Liga Campionilor! Ironii și insulte grave la adresa starului de la Real Madrid: „Fiu de cățea”. Video
Dan Alexa, gest special pentru un concurent de la Survivor România. Ce îi...
Fanatik
Dan Alexa, gest special pentru un concurent de la Survivor România. Ce îi leagă pe cei doi
Ilie Năstase, șocat de decizia Soranei Cîrstea: „Nu o înțeleg! Ea știe”
Fanatik
Ilie Năstase, șocat de decizia Soranei Cîrstea: „Nu o înțeleg! Ea știe”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul patron al lui Mircea Lucescu, la un pas de moarte: 'Am fost...
iamsport.ro
Fostul patron al lui Mircea Lucescu, la un pas de moarte: 'Am fost la cinci secunde în urma exploziei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!