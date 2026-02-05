Reacția spumoasă a bărbatului care deține un tigru siberian în Dâmbovița, după ce a fost săltat de Gardă. Povestea neștiută: „Sunt lei peste tot de furat”

ADVERTISEMENT

Un tigru siberian văzut într-un sat din județul Dâmbovița i-a adus numai belele proprietarului care are grijă de zeci de ani de animalele sălbatice. FANATIK a aflat povestea mai puțin drăguță din spatele clipului care s-a viralizat pe TikTok: bărbatul care se ocupă de necuvântătoare are dosar penal!

Cine ar vedea imaginile, fără să știe despre ce e vorba, ar crede că urmărește o bucată dintr-un documentar de pe National Geographic, însă, în realitate, este vorba despre un tigru cât se poate de dâmbovițean (evident, prin adopție, căci la noi nu cresc în mod natural astfel de animale). În doar câteva ore, filmarea a făcut furori în mediul online, iar Garda de Mediu a intervenit pentru verificări în localitatea Picior de Munte, iar de aici începe o poveste care întrece orice reportaj de pe Discovery sau Nat Geo.

Proprietarul, care se ocupă de fundația International Wild Life Dâmbovița, postează de mai multă vreme clipuri cu tot felul de animale pe care le are în menajeria sa. Problemele cu legea nu sunt noi, însă dat fiind că videoclipul cu tigrul siberian s-a răspândit repede, autoritățile i-au mai trecut încă o dată pragul casei pentru a verifica dacă animalele sunt bine îngrijite și proprietarul are toată documentația necesară în regulă.

FANATIK a stat de vorbă cu bărbatul care postează pe pagina de IWF Dâmbovița imagini cu animalele sale, iar reacția sa a fost una de-a dreptul savuroasă, cu toate că numai de râs nu-i arde, având în vedere că acum are de plătit niște amenzi. Vara trecută, aceeași curte a fost verificată de Garda de Mediu, comisarii descoperind atunci o adevărată grădină zoologică, plină de urși, maimuțe, căprioare și lei. Apariția, în februarie, a tigrului siberian, a readus în atenție cazul, unul bine cunoscut de ceva ani de autoritățile locale și centrale.

IPJ Dâmbovița clarifică pentru ce are bărbatul din Dâmbovița dosar penal de fapt. Confuzia creată de textul de lege

IPJ Dâmbovița a anunțat deschiderea unui dosar penal, formularea juridică fiind una amplă, care a alimentat repede confuzia publică: „deținerea, vânzarea, schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologice”. Textul de lege cuprinde o serie de infracțiuni, însă bărbatul din Picior de Munte nu este cercetat pentru toate cele enumerate, ci doar pentru deținere. „El este anchetat doar pentru deținere, dar s-a dat în comunicat întreaga denumire a infracțiunii. Nu este anchetat pentru transport sau vânzare. Nu există o literă separată pentru infracțiunea de deținere”, ne-a transmis Iasmina Danalache, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmbovița, în exclusivitate.

Tigrul siberian, gras și sănătos. Animalele sunt bine tratate: „Nu am aplicat sancțiuni”

Tot ea ne-a lămurit și ce rol au avut polițiștii atunci când au ajuns la fața locului. Aceștia au verificat dacă animalele sunt în stare bună, însoțindu-i pe comisarii Gărzii de Mediu. „Noi ca și polițiști, verificăm mai mult bunăstarea animalelor: să fie hrănite, să fie îngrijite, să nu prezinte urme de maltratare, de violențe și așa mai departe. Polițiștii nu au constatat nimic, din acest punct de vedere, care să fie în neregulă. Ei au fost acolo ca sprijin pentru Garda de Mediu. Nu am aplicat sancțiuni, au fost aplicate doar de Garda de Mediu. Având în vedere că este un dosar penal pe rol, animalele vor rămâne la proprietar până se va soluționa dosarul”, ne-a lămurit reprezentanta IPJ .

Proprietarul menajeriei, autorizație de la DSVSA

FANATIK a luat o reacție și de la Direcția Sanitar Veterinară (DSVSA) din Dâmbovița, de unde aflăm că acea menajerie nu era deloc ilegală, bărbatul respectând toate regulile, fapt pentru care are autorizație. „Acolo nu este o locație ilegală, este avizată sanitar-veterinar pentru menajerie. Am avut de-a lungul timpului mai multe controale acolo. Există un dosar penal, iar până nu se soluționează, noi nu putem lua nicio măsură. Faptul că sunt animale sălbatice nu e de competența Direcției Sanitar Veterinar. Este autorizat sanitar veterinar, îndeplinește toate condițiile de bunăstare și biosecuritate. Din punctul nostru de vedere, din moment ce i-am dat autorizație, este ok”, ne-au spus cei de la DSVSA.

Am mers mai departe, cerând un punct de vedere și de la Garda de Mediu, care ne-a confirmat că s-au făcut cercetări, explicându-ne în ce condiții ar putea rămâne bărbatul fără animale. Cei de la Garda de Mediu ne-au spus că legislația privind deținerea de animale sălbatice este una foarte stufoasă, iar speța e mai complicată decât pare la prima vedere. Până la o decizie a instanței, așa cum ne-au precizat și cei de la IPJ Dâmbovița, bărbatul va rămâne cu toată fauna sălbatică.

Ce spune bărbatul care are tigri, lei, maimuțe și căprioare: „M-au întrebat dacă am luat animalele din mediul natural, de parcă leii și tigrii ar trăi pe câmp în România”

Înainte să prezentăm explicațiile Gărzii de Mediu despre condițiile în care oricine vrea să crească animale sălbatice ar putea rămâne fără ele, redăm, în rândurile de mai jos, cea mai așteptată și spumoasă reacție, a individului care deține tigri, lei sau maimuțe.

Bărbatul e extrem de supărat pe Garda de Mediu, spunând că îi caută nod în papură. Acesta ne-a spus că de 20 de ani are grijă de animale, pe care le-a luat de la grădini zoologice și, într-o manieră umoristică, a comentat solicitările pe care comisarii le-au avut când a ajuns pentru a doua oară la el în mai puțin de 10 luni.

„Am o fundație de ocrotire a animalelor sălbatice și am grijă de ele. În loc să mă ajute, toată lumea umblă după minciuni. Am animale de 20 de ani și în fiecare an m-au controlat toate autoritățile statului, numai că acum s-au sesizat în urma clipurilor de pe TikTok niște neaveniți de la Gardă, care mi-au cerut bani (n. red.: se referă la amenzile, în loc să mă lase în pace: m-au întrebat dacă am luat animalele din mediul natural, de parcă leii și tigrii ar trăi pe câmp în România”, a declarat proprietarului de tigru siberian, în exclusivitate pentru FANATIK.

Garda de Mediu a pus ochii pe țarcurile menajeriei: „Sunt lei peste tot de furat, mai bine furam euro”

Întrebat ce nereguli au descoperit cei de la Garda de Mediu și ce le-a explicat când i s-au cerut clarificări, iubitorul de animale ne-a spus că una din chestiunile semnalate a fost legată de niște țarcuri. „Sunt nereguli inventate de comisari că, de exemplu, nu am țarcurile intabulate. Nu le-am furat. Sunt lei peste tot de furat, mai bine furam euro”, ne-a mai spus, necăjit, dar cu umorul la el, bărbatul.

FANATIK le-a întrebat și cu privire la proveniența animalelor, dat fiind că a fost investigat și pentru faptul că nu are acte pentru ele. „Le-am luat din țară, de la grădini zoologice și le-am făcut bine pe bani grei”, a adăugat bărbatul.

În prezent, așa cum am precizat mai sus, animalele sunt la proprietar, nefiind dispusă măsura confiscării lor de către autorități: „Sunt la mine, bineînțeles. Și sunt grase și bine întreținute, cu toate că mi-au dat amenzi de 300.000 de lei de parcă aș fi omorât pe cineva”.

Garda de Mediu explică în ce condiții pot fi deținute animale sălbatice în România: „Normativele europene sunt destul de stufoase”

În final, redăm și câteva explicații oferite de Garda de Mediu cu privire la deținerea animalelor sălbatice. „O persoană poate rămâne fără animalele sălbatice în condițiile în care nu are actele de proveniență pentru deținerea lor. La Dâmbovița sunt și animale sălbatice, care necesită certificat CITES, dar și alte tipuri de animale pentru a căror deținere nu este necesară o certificare CITES. Pentru tigru trebuie acest certificat, e absolut necesar. Pentru o căprioară nu este nevoie de un astfel de certificat, ca să vă dau un exemplu concret.

Dacă e vorba de tigru, situația e mai complicată, dacă e vorba de animale care nu sunt protejate este posibil. Situația e complicată, pentru că inclusiv normativele europene sunt destul de stufoase. Există tot felul de anexe referitoare la certificatele CITES, altele intră pe alte derogări, sunt multe amănunte care țin de legislație”, ne-au spus reprezentanții Gărzii, fără să intre în foarte multe detalii despre cazul din Dâmbovița.