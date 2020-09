Reacția suporterilor dinamoviști după plecarea lui Cătălin Straton: „Piciorul lui era vânăt la ultimele meciuri”

Reacția suporterilor dinamoviști după plecarea lui Cătălin Straton nu a întârziat să apară. Portarul în vârstă de 30 de ani a ajuns în Ștefan cel Mare în vara anului trecut, după ce a retrogradat cu Dunărea Călărași în Liga 2. A fost, de altfel, a doua retrogradare consecutivă pentru Straton.

Fost portar și la FC Vaslui, Craiova sau Rapid, fotbalistul născut în București a fost unul dintre cei mai importanți jucători dinamoviști ai ultimelor luni. Odată cu plecarea italianului Riccardo Piscitelli, Straton a devenit titular și a salvat-o pe Dinamo în câteva situații critice.

Un moment de referință pentru fostul portar dinamovist va rămâne partida contra celor de la Academica Clinceni, disputată în play-out-ul sezonului precedent. Atunci, Straton a reușit să apere două penalty-uri, iar Dinamo a câștigat cu 3-1. Astăzi, portarul a fost anunțat de Cosmin Contra că nu va mai rămâne la Dinamo.

Reacția suporterilor dinamoviști după plecarea lui Cătălin Straton. Cum i-a cucerit portarul pe „câini”

Foarte pasionali, suporterii dinamoviști au apreciat întotdeauna jucătorii care au pus osul pentru echipă și care au dat dovadă de dăruire. Este și cazul lui Straton, care s-a accidentat în meciul din etapa a doua, disputat de Dinamo la Ploiești împotriva celor de la Chindia Târgoviște.

Portarul de 30 de ani s-a refăcut și a jucat și contra celor de la FC Botoșani. Dinamoviștii au apreciat efortul portarului și i-au transmis un mesaj de rămas bun prin care îi mulțumesc pentru efortul depus într-o perioadă foarte dificilă pentru club.

„Două lucruri care RĂMÂN: Caracterul acestui jucător și Respectul nostru. Puțină lume știe cât de vânăt era piciorul lui Straton la ultimele meciuri. Băitul ăsta merită toate mulțumirile noastre. Pe cei care au fost alături cu toată inima, atunci când era cel mai greu, nu îi vom uita. Mulțumim, Cătălin Straton”, au transmis fanii din Peluza Cătălin Hîldan prin intermediul paginii lor de Facebook.

Cătălin Straton, dezamăgit de plecarea de la Dinamo

Pentru postul de portar, Dinamo anunțase deja venirea lui Tomas Mejias Osorio înainte de a renunța la Straton. După anunțul plecării portarului în vârstă de 30 de ani, echipa din Ștefan cel Mare a anunțat și venirea lui Rene Roman Hinojo, ultima oară la SD Ponferradina, unde a fost împrumutat de UD Almeria.

Chiar antrenorul Cosmin Contra a fost cel care l-a informat pe Straton că nu se mai bazează pe serviciile lui. Portarul a fost dezamăgit să afle că fostul selecționer nu va mai conta pe el și a dezvăluit că își caută deja o altă echipă pentru care să joace.

„Da, e adevarat. Am fost chemat azi dimineață de domnul Contra și mi-a zis că Dinamo nu se mai bazează pe mine. Nu mi s-a explicat de ce, dar am înțeles ca mai vine cineva în locul meu. Sunt dezamăgit de situația creată pentru că eu am pus suflet pentru Dinamo.

Cred ca fanii au realizat ca am fost dedicat, nu am jucat doar pentru ca sunt fotbalist profesionist. Asta e, mergem înainte! Am avut o discuție cu șefii lui Dinamo și voi pleca în altă parte. Trebuie reglementate detaliile legate de încetarea angajamentului”, a spus Straton pentru Gazeta Sporturilor.

Cătălin Straton a refuzat să se antreneze cu Dinamo B, echipa din Liga 3 și va încerca să își găsească un nou angajament.