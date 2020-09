Reacția surprinzătoare a lui Marcel Ciolacu, după ce Gabriela Firea a pierdut Primăria Capitalei: „Mi-aș dori să candideze pentru un post în Parlamentul României”

Chiar dacă a obținut un eșec usturător în alegerile locale din data de 27 septembrie, când a fost învinsă fără drept de apel de Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS pentru Primăria Capitalei, PSD nu are de gând să renunțe la Gabriela Firea.

Prin vocea președintelui său, Marcel Ciolacu, formațiunea politică a anunțat că îi va propune fostului edil să se înscrie în cursa pentru un loc în Parlamentul României, însă decizia rămâne doar la latitudinea sa. Alegerile vor avea loc pe 6 decembrie, iar bătălia se anunță a fi mai strânsă ca oricând.

„Mi-aș dori ca Gabriela Firea să candideze pentru un post în Parlamentul României. Consider că trebuie să fie în continuare în linia întâi a PSD. Rezultatele din București se datorează în mare măsură și doamnei Firea”, a declarat liderul social-democrat în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o luni, la sediul central al partidului.

PSD continuă să o susțină pe Gabriela Firea după eșecul din alegerile locale

„Democrația din România are nevoie de un partid de stânga puternic, cu viziune, modern și adaptat noilor cerințe din acest moment. PSD a reușit într-un timp scurt, printr-un program de reconstrucție și modernizare, de la un scor de 20% la un scor de peste 30%.

În acest moment, PSD are cel mai mare număr de președinți de Consilii Județene, respectiv 20 și cel mai mare număr de primari aleși, aproximativ 1.500. Rămânem cel mai mare partid din România. Procesul de reconstrucție internă a dat roade în acest moment.

PSD trebuie să se deschidă. Persoanele anchilozate de prea mult timp în anumite funcții publice, indiferent dacă au fost din partea partidului sau din partea PNL, au fost sancționate de români. Românii au întotdeauna dreptate și acest lucru trebuie să ne fie calea, atât pentru PSD, cât și pentru alte partide.

Toate aceste lucruri ne dau speranța că la parlamentare vom avea un scor politic mult mai bun. În acest moment, din toate statisticile, domnul Nicușor Dan este primarul general al Capitalei. Când mă refer la oameni anchilozați în funcții publice este evident că nu mă refer la Gabriela Firea, deoarece este la primul mandat.

În București a existat o dreaptă unită. Doamna Gabriela Firea a avut tăria să lupte singură împotriva acestei drepte unite. Mi-aș dori ca Gabriela Firea să candideze pentru un post în Parlamentul României. Consider că trebuie să fie în continuare în linia întâi a PSD.

Rezultatele din București se datorează în mare măsură și doamnei Firea. Niciodată nu am pronunțat numele vreunui coleg și nu mi-am clădit pe neșansa unor colegi viitorul politic, dar știți foarte bine că m-am gândit în primul rând la domnul Robu de la Timișoara.

Eu i-am recomandat doamnei Firea să rămână alături de staff-ul de campanie. Am felicitat-o pentru determinare și pentru că și-a asumat o candidatură singură împotriva tuturor”, a spus Marcel Ciolacu.

Gabriela Firea acuză rivalii politici după ce a pierdut fotoliul de primar general: „Trebuie să mă mai nasc o dată să fac o astfel de campanie murdară”

„Le mulţumesc românilor care au fost astăzi la vot, românilor din Bucureşti şi din întreaga ţară, în condiţii foarte grele, de pandemie. Cei care totuşi au trecut peste acest prag psihologic au făcut un lucru foarte bun pentru comunităţile lor, pentru ţara noastră.

Cu puţin timp înainte s-au închis secţiile de vot şi începe numărătoarea. Din experienţele anterioare, spre dimineaţă vom şti exact care este rezultatul real al alegerilor, cel puţin aşa s-a întâmplat în Bucureşti acum 4 ani de zile.

Prin urmare, orice cifră care se anunţă în această seară, rezultate ale unor sondaje sau exit-poll-uri nu au cum să fie până la urmă cele oficiale. Sunt cifre rezultate în urma unor sondaje de opinie. Bineînţeles, le luăm ca atare, dar asta nu înseamnă că avem în această seară deja învinşi şi învingători.

Cred că trebuie să mă mai nasc o dată să fac o astfel de campanie, urâtă, degradantă, pătată, murdară, cum au făcut principalii mei contracandidaţi, în special candidatul dreptei aproape unite.

Proprii mei copii, care deschideau pe youtube filmuleţe sau desene animate, prietenii mei care voiau să asculte muzică găseau tot felul de filmuleţe negative la adresa mea care n-au nicio legătură cu realitatea, cu ceea ce am făcut eu ca senator, ca primar general sau cu întreaga mea activitate.

Au fost lovituri nemeritate, sub centură. Nu m-am ocupat cu aşa ceva. Eu m-am axat doar pe prezentarea situaţiei în care am preluat Bucureştiul şi Primăria Capitalei, ce am reuşit să rezolv, care sunt proiectele în continuare după cele finalizate şi ceea ce ar urma pe anii următori”, a spus Gabriela Firea imediat după închiderea secțiilor de votare din Capitală.