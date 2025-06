Reacția tiktokerilor Kalu și Comisaru, după ce au primit ordinul de protecție cerut de Mihaela Moise pentru hărțuire: ”Nu au existat amenințări directe”

Scandal cu acuzații grave între Mihaela Moise și tiktokerii Kalu și Comisaru! Jurnalista a obținut un ordin de protecție împotriva celor doi, invocând hărțuirea în mediul online, însă reacțiile nu au întârziat să apară. Cei doi influenceri susțin, în exclusivitate, pentru FANATIK, că totul este o înscenare și vor să demonstreze că au fost nedreptățiți.

Tiktokerii Kalu și Comisaru reacționează dur după ce au primit ordin de protecție invocat de Mihaela Moise

Conflictul public dintre jurnalista Mihaela Moise și mai mulți creatori de conținut de pe TikTok a izbucnit în contextul unui caz tragic, cel al lui Răzvan, un tânăr decedat în Turcia în circumstanțe controversate. a ajuns rapid în atenția publicului, iar discuțiile aprinse în mediul online au scos la iveală acuzații grave care au escaladat în scandalul actual.

În centrul controversei se află sume importante de bani, presupus destinate sprijinirii familiei tânărului decedat. Potrivit unor declarații făcute de tiktokeri, ar fi existat facturi false emise, iar banii donați sau colectați pentru ajutorarea familiei lui Răzvan ar fi intrat în posesia Mihaelei Moise și a unei femei identificate ca „doamna Ela”, pe numele ei real Daniela Muntean Can. Aceste acuzații au generat reacții vehemente în mediul online, mai mulți influenceri și urmăritori contestând transparența modului în care au fost gestionate fondurile.

Tiktokerii au acuzat jurnalista că ar fi folosit aceste fonduri în scopuri personale și că ar fi manipulat informațiile pentru a-și proteja interesele, în timp ce . Ca urmare, jurnalista a solicitat ordine de protecție împotriva unor creatori de conținut, printre care și Kalu și Comisaru, ceea ce a alimentat și mai mult tensiunile.

Comisaru, tiktoker vizat de ordinul de protecție cerut de Mihaela Moise: „Respect decizia instanței, dar nu renunț la plângerile penale”

Comisaru, unul dintre tiktokerii vizați de ordinul de protecție obținut de Mihaela Moise, a reacționat public, pentru FANATIK. Acesta afirmă că va respecta hotărârea instanței, însă nu renunță la demersurile sale legale pe care în vedere la adresa jurnalistei. Acesta afirmă că sentința nu reflectă realitatea și că el nu a reprezentat niciodată un pericol pentru mai sus numita sau pentru fiica ei.

„Nu am ce să comentez legat de ordinul de protecție. Instanța a decis cum a considerat de cuviință. Pentru că dovezile pe care eu le-am trimis, dacă erau luate în calcul, mie îmi dădeau 100% dreptate. Eu am primit un ordin de protecție pentru că am fost inclus într-un grup. Nu exista ceva care să-i pericliteze viața persoanei respective, nu a existat niciodată, din partea mea, așa ceva. Nici măcar n-am avut intenția.

Eu respect în totalitate deciziile instanței. Am să mă supun la tot ce mi s-a cerut din partea organelor abilitate. Dar ordinul de protecție pe care doamna l-a cerut nu-mi ia dreptul de a sesiza organele abilitate, în legătură cu toate infracțiunile pe care eu le consider reale, indiferent dacă doamna le recunoaște sau nu. Urmează să stabilească autoritățile dacă sunt în regulă sau nu.”, a declarat Comisaru, unul dintre tiktokerii care au primit ordine de protecție la cererea jurnalistei Mihaela Moise.

Kalu rupe tăcerea! Contestă ordinul de protecție și acuză încălcarea drepturilor constituționale

La rândul său, Kalu, cunoscut pe platforma TikTok pentru intervențiile sale acide, a contestat în instanță decizia prin care s-a emis ordinul de protecție în favoarea Mihaelei Moise. Acesta susține că măsurile dispuse îi încalcă drepturile constituționale și că nu a existat nicio formă de agresiune reală împotriva jurnalistei. Tiktokerul a explicat că se află departe de țară de peste două decenii și că nu reprezintă un pericol pentru nimeni.

„Eu ieri am făcut o cerere de apel împotriva sentinței civile din data de 5 iunie 2025 pronunțate de judecătoria Sectorului 1, în dosarul privind ordinul de protecție formulat de doamna aceasta. Nu am voie să îi mai pronunț numele.

Reclamata nu a fost agresată fizic, pentru că nu mai vorbeam de un proces civil, vorbeam de un proces penal. Nu au existat amenințări directe sau pericole iminente, mai ales că eu nu locuiesc în România de 25 de ani. Iar măsura care interzice exprimarea în spațiu public îmi încalcă dreptul la libera exprimăre, articolul 30 din Constituție și îmi încalcă proporționalitatea măsurilor de restrângere, fiind articolul 53 din Constituție.

Menționara numelui unei persoane într-un live pe TikTok sau într-o discuție publică nu constitue, în sine, hărțuire sau violență, atâta timp cât nu sunt folosite injurii, amenințări sau defăimări nejustificate.”, a precizat Kalu, unul dintre cei mai cunoscuți tiktokeri, pentru FANATIK.

Kalu acuză nereguli în proces și contestă starea de teamă invocată de Mihaela Moise

Tot Kalu a adus în discuție mai multe nereguli pe care le-ar fi constatat în proces, susținând că dreptul la apărare i-a fost încălcat și că presupusa stare de teamă a Mihaelei Moise nu este susținută de realitate.

„De asemenea, de punctat este că am transmis instanței înainte de termen o notificare în care am arătat că refuz desemnarea unui avocat din oficiu. Mi s-a dat cu forța! Am optat pentru apărarea personală, dar cu toate acestea, instanța a decis altceva! De ce? Acea persoană din oficiu nici măcar nu a avut o intervenție în apărarea mea. Am solicitat eliminarea acestei obligațiuni de plată, întrucât avocatul nu a fost solicitat de mine!

Nu este de un an de zile tot acest scandal, cum spune dânsa. Duminică seara, înainte de a face cererea pentru ordinul de protecție, dânsa pe live-uri. Unde era starea ei de frică și starea ei de temere? Ce avocat, ce medic din lumea asta a dat un diagnostic că ea este atât de stresată și terorizată.”, a mai sesizat creatorul de conținut de pe TikTok.

Acuzații explozive lansate de Kalu: „Mi-a fost folosit buletinul fără acord! S-a comis un abuz și s-a făcut trafic de influență!”

În continuarea reacției sale, Kalu a ridicat acuzații grave legate de presupuse încălcări ale legislației privind protecția datelor personale și de influențe exercitate în obținerea ordinului de protecție. Creatorul de conținut spune că datele de pe actul său de identitate au ajuns ilegal în posesia reclamantei, fapt ce ar fi dus la un demers juridic rapid, fără o citare corectă.

„Plus de asta, vedeți că cineva a dat acestei doamne buletinul meu. GDPR-ul s-a încălcat. Eu unei singure persoane i-am dat buletinul pentru a verifica dacă pot să iau un credit pentru o mașină. Și această doamnă, pe care deocamdată nu o acționează în instanță, a dat buletinul meu. Ceea ce este ilegal. Este ilegal să dai datele personale ale cuiva.

N-ai cum să te duci la judecătorie să depui o plângere și a doua zi, gata, ne-a citat. Eu nu am fost citat pe WhatsApp, n-am fost citat la domiciliu. De ce? S-a întâmplat asta doar în baza buletinului pe care l-a avut doamna! L-a avut de la prietena dânsei, cea care vinde mașini la Timișoara, cea care plătește bani grei pe platforma TikTok pentru denigrarea celorlalți tiktokări.

Nimeni nu cunoștea datele mele personale, CNP-ul meu, ca să facă poliția așa repede identificarea. S-a făcut un abuz în serviciu aici, s-a făcut un trafic de influență prin relațiile din televiziune, din presă, prin relațiile pe care le are pe la poliție din perioada când lucra la OTV. Sunt câteva nereguli la mijloc care trebuiesc sesizate către instanțe și către serviciile abilitate.”, a dezvăluit administratorul canalului KALU TV SHOW de pe platforma TikTok.