Reacția UEFA după scandalul de la Inter – Liverpool! Problema cea mai mare a arbitrajului

a fost una plină de echilibru și tensiune, iar în cele din urmă totul s-a decis pe final, când Dominik Szoboszlai a marcat din lovitură de la 11 metri.

Italienii nu uită de arbitrajul de la Inter – Liverpool: cum se poziționează UEFA

Mijlocașul maghiar a punctat cu un șut puternic, din penalty, însă faza a venit după o decizie contestată dur de italieni. Bastoni l-a ținut de tricou pe Wirtz și, după intervenția din camera VAR, Felix Zwayer a dictat lovitură de pedeapsă. Cei de la UEFA în prezent investighează faza și, conform anumitor informații venite dinspre presa din Italia, nu ar fi de acord în principiu cu cele întâmplate pe „Giuseppe Meazza”.

”Bani, penalty-uri, suspendări: ce umbre planează asupra arbitrului Zwayer. Cazul VAR: UEFA crede că nu trebuia să intervină. Acum douăzeci de ani, arbitrul german a fost suspendat pentru meciuri aranjate. Inter este șocată de trecutul neamțului. Inter este consternată, iar UEFA ar fi preferat o decizie luată direct pe teren. Cum se spune, a doua zi e și mai rău: polemica crește, împreună cu furia răspândită printre fani pe internet.

Arbitrajul germanului Felix Zwayer continuă să stârnească discuții, după acordarea penalty-ului care a decis partida contra lui Liverpool cu doar câteva minute înainte de final. Dar sub observație se află și rolul arbitrului VAR, Sören Storks, care, după cum se vehiculează la sediul UEFA de la Nyon, ar fi făcut mai bine să nu intervină asupra deciziei de pe teren privind contactul dintre Bastoni și Wirtz”, au scris italienii.

Antrenorul lui Liverpool, declarație surprinzătoare după succesul cu Inter

când a vorbit despre lovitura de la 11 metri care a decis meciul câștigat de echipa sa. Olandezul e de părere că penalty-ul a fost acordat ușor, iar în campionatul Angliei o asemenea decizie ar fi greu de văzut.

„Ni s-a acordat un penalty. Dacă și acela a fost penalty… cred că am fi putut avea 10 în acest an. În Premier League, nu ar fi fost acordat. Mai degrabă acel gol anulat a fost valabil. De atâtea ori în acest an deciziile arbitrilor au fost împotriva noastră. O altă ocazie în care jucătorii au dat dovadă de o mentalitate extraordinară. Era foarte important să obținem un rezultat, aveam nevoie de puncte”, a spus Slot.