Halucinant! Cum a reacționat patronul firmei microbuzului închiriat de Dinamo 2: „În ce an a avut loc accidentul?”. Exclusiv

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Patronul firmei de la care echipa Dinamo 2 a închiriat microbuzul intrat în pom în dimineața zilei de vineri, 31 iulie, la Câmpulung Muscel (Argeș) a avut o reacție incredibilă când a fost întrebat despre evenimentul în urma căruia au murit două persoane: șoferul, respectiv o persoană din echipa medicală a echipei de fotbal antrenată de Adrian Ropotan.

Patronul firmei microbuzului în care se aflau jucătorii de la Dinamo și Ropotan, reacție incredibilă după accidentul din Câmpulung Muscel

Dumitru Colonescu este bărbatul care deține firma Alindo, cea la care au apelat în orașul păstorit de Elena Lasconi. Afaceristul care are o firmă locală de transport public a fost contactat de FANATIK pentru a afla mai multe detalii, având în vedere că există un dosar penal deschis în urma tragediei, mai ales că se poate lua în calcul de către polițiști și eventuale probleme tehnice pe care mașina le-ar fi putut avea.

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Patronul de la Alindo părea să nu știe mare brânză la primul nostru apel telefonic. După ce i-am explicat ce s-a întâmplat, domnul Colonescu ne-a oferit un răspuns destul de șocant: a întrebat în ce an a avut loc accidentul, cu toate că a fost pus la curent despre cele întâmplate. Colonescu a reacționat ca și cum nu știa că unul din microbuzele sale a fost închiriat de echipa de fotbal, lucru greu de crezut.

„În ce an a avut loc accidentul?”

„Îmi pare foarte rău, eu în ultimii ani nu am avut niciun accident. Ați înțeles? În ce an a avut loc accidentul?”, este reacția halucinantă a lui Colonescu. După ce ne-a închis telefonul, FANATIK a revenit în speranța că, după câteva minute de răgaz, are să ne spună ceva mai mult. Doar că, surpriză, nici la a doua încercare nu a putut să aibă o reacție care să ne ajute să înțelegem mai bine tot contextul în care , încercând să aflăm, printre altele, și detalii despre șoferul angajat în această cursă. „Am înțeles, cobor eu jos și văd ce s-a întâmplat, da? Mulțumesc”, este a doua reacție a lui Colonescu, pentru FANATIK.

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În urma accidentului din Câmpulung Muscel, două persoane au decedat, iar antrenorul echipei secunde de la Dinamo, Adrian Ropotan, a suferit fracturi la mâini, urmând să fie, cel mai probabil, operat. În acest caz a fost deschis dosar pentru ucidere din culpă, iar vizată de cercetări va fi, conform legii, și firma de transporturi.